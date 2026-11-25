HITNA POMOĆ
Slomljena rebra, škare u leđima: Medicinski tehničar za N1 opisao probleme hitne službe na terenu
Predsjednik udruge Hitna uživo 194, medicinski tehničar Tomislav Petrušić, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, objasnio je s kakvim se problemima djelatnici hitne surseću pri pokušaju sputavanja agresivnih pacijenata. Rekao je i da su postojeći pravilnici mrtvo slovo na papiru jer ih pišu ljudi koji nikad nisu radili na odjelima.
U studio Novog dana Tomislav Petrušić donio je pravilnik o postupanju prema pacijentima s duševnim smetnjama, zbog kojeg je Ministarstvo zdravstva godinama pozivano da ga promijeni, ali se to dosad nije dogodilo.
"Donio sam ga jer su kod nas ti pravilnici mrtvo slovo na papiru i ne mogu se povezati sa situacijom na terenu. Tako je i u psihijatrijskim bolnicama poput jankomirske ili Vrapča. Prema pravilniku, za sputavanje agresivnog bolesnika s duševnim smetnjama, trebate petero ljudi, a istvoremeno mi na odjelima imamo samo dvije medicinske sestre. Kako taj pravilnik prati broj sestara na odjelima? Na svim smo odjelima potpuno podkapacitirani. Mi nemamo ljudi za provedbu pravilnika, koje pišu uglavnom ljudi koji nikad nisu radili na bolničkim odjelima i to ne drži vodu", istaknuo je Petrušić.
"Osam minuta užasa"
Izrazio je sućut obitelji Kristiana Josipa Periša, preminulog tijekom bolničke intervencije i ocijenio strašnim to što se dogodilo. Otkrio je da su njegovu udrugu pozivali da podrži prosvjed dijela djelatnika 9. studenog pred jankomirskom bolnicom, dan nakon otkrića slučaja Periš, ali da su odbili u tome sudjelovati jer su dobili informaciju kako postoji snimka iživljavanja nad pacijentom.
"Nismo to mogli podržati ni na koji način. Posramljeni smo zbog onog što smo vidjeli. Osam ljudi osam minuta i nitko nije znao reći ne. Ljudi koji su tada prosvjedovali nisu zapravo ni znali što se dogodilo jer se sve brižno skrivalo. Ti su ljudi izašli jer rade na specifičnom radnom mjestu, nema ih dovoljno - sustav ih ne prati, pitanje je prate li ih i komore. Psihijatrija je i bez ovoga bila stigmatizirana, ali kad je snimka izašla svi smo umuknuli, bila nam je to velika pljuska", naglasio je Petrušić.
"Bilo je to osam minuta užasa. Najgore mi je bilo vidjeti onu osobu koja je tri-četiri puta udarila pacijenta u prsa i onda se nasmijala. I onaj jastuk na glavi pacijenta. Tih osam minuta je prikaz našeg zdravstva. Snimka traje dva sata,a 1 sat i 45 minuta pokušavali su ga oživjeti isti ljudi koji su mu koljeno stavljali na vrat i uadarali u prsa. Tako funkcionira naš sustav", upozorio je.
Kako izgleda hitna intervencija?
Objasnio je kako intervencije izvanbolničke hitne službe izgledaju na terenu.
"Dobivamo dojavu, uglavnom od obitelji, da je osoba suicidalna ili opasna za druge ili da uništava tuđu imovinu. Izlazimo na teren često sami, nekad zajedno s policijom, Troje nas je u timu i dolaze dva policajca – ponekad su to i prometni policajci", kazao je Petrušić
"Jesu li educirani za takvu intervenciju?", pitala je Nina Kljenak.
"Nitko nije educiran! U hitnoj medicinskoj službi imamo tečajeve svake tri godine za zbrinjavanje najtežih ozljeda, za oživljavanje, masovne nesreće, ali za ovakvo nešto nemamo, a te edukacije nemaju, nažalost, ni kolege na psihijatrijskim odjelima, to sam provjerio. Sve je to nešto interno, nemamo ni tečaj za koji se možemo uhvatiti i po njemu raditi, a sputavanje koje radimo na terenu uopće nije ugodno – ni za pacijenta ni za nas", odgovorio je.
"Smijete pacijenta primiti za ruke, za noge i u nekim slučajevima za zdjelicu. Pacijentu ne smijete stavljati ništa na dišni put, trbuh ili prsa. To često izgleda kao hrvanje, ali nikad pacijentu ne pritišćemo vrat, kako je to bilo u Periševu slučaju. Pokojni je bio fizički jak, zavezan magnetnim fikserima, koje je pokidao, pa su ga držali, ali to se nije smjelo onako raditi", upozorio je predsjednik udruge Hitna uživo 194.
Slomljena rebra i škare u leđima
Istaknuo je da su intervencije s psihijatrijskim pacijentima jako teške jer dolaze kod njih kući, a tamo pacijenti imaju oružje, noževe, razbijene boce kojima ih napadaju.
"Alkohol je u Hrvatskoj ogroman društveni problem, isto tako i droge. Meni je dijete od 16 godina tijekom sputavanja polimolio rebra, kolega je od pacijenta dobio škare u leđa. Tinejdžeri su jako izloženi opojnim sredstvima, previše je alkohola. Plus, imamo posljedice rata, mnogi imaju PTSP, a oni ne hodaju po ulicama nego se s problemima nose u svojim kućama", naglasio je Petrušić.
Traže beneficirani radni staž
Zbog iznimno teških uvjetav rada, djelatnici hitne godinama traže beneficirani radni staž, ali promjena nema.
Petrušić je kazao kako je bivši ministar zdravstva Vili Beroš "prije nego što su ga odvezli" pripremao Zakon o hitnoj medicini, koji Hrvatska nema, a pohvalio ga je i što je uveo hitnu helikoptersku službu te uveo specijalizacije za medicinske sestre i tehničare.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare