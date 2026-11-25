"Nismo to mogli podržati ni na koji način. Posramljeni smo zbog onog što smo vidjeli. Osam ljudi osam minuta i nitko nije znao reći ne. Ljudi koji su tada prosvjedovali nisu zapravo ni znali što se dogodilo jer se sve brižno skrivalo. Ti su ljudi izašli jer rade na specifičnom radnom mjestu, nema ih dovoljno - sustav ih ne prati, pitanje je prate li ih i komore. Psihijatrija je i bez ovoga bila stigmatizirana, ali kad je snimka izašla svi smo umuknuli, bila nam je to velika pljuska", naglasio je Petrušić.