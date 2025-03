Dodik ne odustaje: Osnovat će vijeće koje mu Ustavni sud BiH zabranjuje

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

U Službenom glasniku bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske objavljen je pravilnik za izbor prvih članova Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća (VSTV) Republike Srpske, iako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine privremenom mjerom stavio izvan snage zakon o njegovom osnivanju.

Ignorirajući odluke Ustavnog suda BiH, što je kazneno djelo, entitetski ministar pravde Miloš Bukejlović donio je navedeni pravilnik. Navedeno je da do uspostavljanja pune funkcionalnosti Vijeća i izbora redovnih članova Vijeća, prvo Vijeće broji 13 članova.

Četiri člana prvog Vijeća imenuje predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Srpske. Četiri člana prvog Vijeća imenuje glavni republički javni tužitelj Republike Srpske iz reda republičkih javnih tužitelja Republičkog javnog tužiteljstva.

Tri člana prvog Vijeća imenuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, koji se ističu pravničkim, osobnim i visokim moralnim kvalitetama te profesionalnom nepristranošću, poznati po učinkovitosti i stručnosti, i trebaju imati stručne kvalifikacije i iskustvo relevantno za rad Vijeća.

Jednog člana prvog Vijeća imenuje predsjednik Odvjetničke komore Republike Srpske iz reda odvjetnika – članova Odvjetničke komore Republike Srpske. Član prvog Vijeća je ministar pravde u Vladi Republike Srpske kao član po položaju.

Za člana prvog Vijeća iz stavka 4. ovog pravilnika ne može biti izabrana osoba koja obavlja funkciju suca, tužitelja ili odvjetnika. Osobe iz stavaka 2. do 5. ovog članka biraju se na temelju javnog poziva koji upućuju tijela nadležna za njihovo imenovanje.

Javni poziv iz stavka 8. ovog članka sadrži kriterije koji su propisani Zakonom. Tijelo nadležno za izbor članova prvog Vijeća dostavlja odluku o izboru članova u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Članovi prvog Vijeća polažu prisegu pred predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske prije stupanja na dužnost.

Kada je riječ o mandatu i zaštiti članova prvog Vijeća, članovi prvog Vijeća imaju ograničeni mandat. U pravilu on traje do dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Vijeće nastavlja raditi i nakon isteka mandata, dok to ne bude neophodno za nesmetane potrebe rada Vijeća, ali ne dulje od roka propisanog za izbor redovnih članova Vijeća u novom sazivu i pune funkcionalnosti Vijeća.

Mandat bilo kojeg pojedinačnog člana Vijeća ili samog Vijeća ne može se produžiti nakon isteka mandata od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, kada mandat članova prvog Vijeća prestaje.

Sjednicu prvog Vijeća saziva i njome predsjedava ministar pravde Republike Srpske. Kvorum za rad i odlučivanje čini devet članova prvog Vijeća. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova prvog Vijeća. U pitanjima u kojima su glasovi podijeljeni, glas ministra pravde je odlučujući.

Ministar pravde saziva prvu sjednicu Vijeća u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. Na prvoj sjednici se određuje rok potreban za donošenje Poslovnika o radu Vijeća i Pravilnika o postupku kandidiranja i izboru članova Vijeća.

Nakon donošenja akata iz stavka 2. ovog članka, prvo Vijeće može raspisati postupak kandidiranja i izbora redovnih članova Vijeća u skladu sa Zakonom. Iako su mediji iz RS-a naveli da je podnesena prva ostavka u VSTV-u BiH zbog odluka Narodne skupštine RS-a, kako N1 saznaje, navedena ostavka nema nikakve veze sa zakonima donesenim u NSRS-u i ona je od ranije najavljena.

