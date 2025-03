Dodik zaprijetio zapovjedniku EUFOR-a: Možda ga proglasimo okupacijskom silom

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

U današnjem obraćanju na konferenciji za medije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nakon što je Tužiteljstvo BiH izdalo nalog za njegovo privođenje, vrijeđao je i zapovjednika EUFOR-a Florina-Mariana Barbu, koji dolazi iz Rumunjske, te dodao da će tražiti od Rusije da uloži veto na prisutnost EUFOR-a u BiH.

Dodik je sramotno optužio da “Bošnjaci progone Srbe” te se obratio i zapovjedniku EUFOR-ove jedinice iz Rumunjske, rekavši da je došao graditi karijeru te da njegove prijetnje “može okačiti mačku o rep”.

“Tražit ću od Rusa da povuku suglasnost za ALTHEA-u”, rekao je Dodik, dok je njegova stranačka kolegica i predsjedateljica Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, jutros pozvala EUFOR i NATO da pojačaju prisutnost.

Potom je djelomično promijenio izjavu nakon intervencije Nenada Stevandića, predsjedatelja NSRS-a, za kojeg je također Tužiteljstvo BiH izdalo nalog za privođenje. Nakon toga je Dodik dodatno zbunio javnost, rekavši da nema ništa protiv misije EUFOR-a u BiH i povećanja broja vojnika.

Dodik zaprijetio: Za nekoliko mjeseci bit će kao kad se raspala Jugoslavija

“Drago mi je što ovdje nijedan Srbin nije bio lud da potpiše taj nalog za privođenje. Vidim da je u EUFOR-u došao neki general iz Rumunjske, ali džaba mu što je zapovjednik EUFOR-a, iza nas stoji narod. Ranije sam tražio da ALTHEA ostane, a ovih dana ću se na najvišoj razini sastati s predstavnicima Ruske Federacije i, za razliku od svih prethodnih godina kada sam tražio da ALTHEA ostane, sada ću od Rusa tražiti da ulože veto i ne dozvole prisutnost jedne podrivačke strukture koja zloupotrebljava mandat UN-a i prijeti nama Srbima”, naveo je Dodik, dodavši potom da EUFOR može dovesti i 10.000 vojnika.

“Nemam problem s tim. Dovedite 10.000 ljudi ako vam je malo 1.000, ali držite se svog mandata. Nijedan Srbin na vas neće ni pucati ni bilo što napraviti, ali Srbi nisu spremni trpjeti okupatora. A ovaj rumunjski general, koji ovdje pokušava glumiti nešto, klasičan je dokaz okupacije. Možda ćemo ga proglasiti okupacijskom silom, vidjet ćemo”, rekao je Dodik, poručivši rumunjskom generalu “da se ne zeza”.

Dodik je također spomenuo mandat EUFOR-a, tvrdeći da on nema ovlasti djelovati u slučaju potrebe domaćih sigurnosnih agencija, no to nije točno.

Da to nije točno, potvrdio je i sam zamjenik ministra obrane BiH Aleksandar Goganović, koji dolazi iz SNSD-a, stranke na čijem je čelu Dodik.

“Uloga EUFOR-a, u skladu s mandatom dodijeljenim od strane Vijeća sigurnosti UN-a, je ključna, a EUFOR je ključni partner OS BiH i drugih institucija BiH u održavanju mira, stabilnosti i sigurnosti u BiH”, poručio je Goganović.

