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rano ujutro

Molotovljev koktel bačen ispred hotela u Beogradu

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N1 Srbija
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26. kol. 2026. 09:50
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Jake policijske snage oko Pionirskog parka u kojem su studenti koji hoće da uce Photo:
Dejan Rakita/PIXSELL

Molotovljev koktel bačen je ispred hotela na Novom Beogradu u srijedu rano ujutro, neslužbeno doznaje N1 Srbija.

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Molotovljev koktel bačen je ispred hotela oko četiri sata ujutro 26. kolovoza.

Očevid je u tijeku pa zasad nema detaljnijih informacija.

Teme
hotel istraga molotovljev koktel palež vandalizam

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