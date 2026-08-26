Molotovljev koktel bačen ispred hotela u Beogradu

Dejan Rakita/PIXSELL

Molotovljev koktel bačen je ispred hotela na Novom Beogradu u srijedu rano ujutro, neslužbeno doznaje N1 Srbija.

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Molotovljev koktel bačen je ispred hotela oko četiri sata ujutro 26. kolovoza.

Očevid je u tijeku pa zasad nema detaljnijih informacija.