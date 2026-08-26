Kako je u zemlju ušlo 37.000 tona otpada? Cvrtila: "Morali su imati pomoć iz sustava"

"Hrvatska nije izuzetak, međutim najveći problem u cijeloj toj priči je taj nadzor samih tih tokova otpada. Od ukupno 955 nezakonitih pošiljki otpada u 2025. mi smo na cesti zaustavili samo 11 pošiljaka. To znači da 944 pošiljke došle do krajnjeg odredišta gdje mi više onda nemamo nikakvu prevenciju već imamo arheologiju otpada, iskapamo kada je šteta već nastala", tvrdi Pavlović.