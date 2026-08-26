Masovni opoziv kampera u Hrvatskoj: Svi imaju istu grešku

Patrik Macek/PIXSELL

Riječ o vozilima koja vam daju pravu slobodu jer niste vezani samo za jedno mjesto, a mogu prevesti i cijelu obitelj. Stoga su kamperi idealno prijevozno sredstvo za turiste koji žele obići što više mjesta te su kao takvi čest izbor za brojne turiste diljem naše obale.

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No kamperi, kao i sva druga vozila, moraju proći brojna ispitivanja kako bi bili sigurni. A upravo je sigurnost bio jedan od glavnih razloga zbog kojeg je Državni inspektorat (DIRH) pozvao brojne vlasnike kamper vozila da se obrate proizvođaču ili trgovcu kod kojeg je isti kamper kupljen.

Riječ o masovnom opozivu jer ovdje nije u pitanju jedan proizvođač kamera nego njih čak deset!

Tako su se na pozivu DIRH-a našli proizvođači – Elios, Adria, Sun Living, LMC, Laika, Dethleffs, Bürstner, Hymer, Etrusco i Corigon.

Radi se o proizvođačima iz Slovenije, Njemačke i Italije. Sporni kamperi marke Elios, Adria i Sun Living,proizvedeni su od 31. srpnja 2018. do 28. svibnja 2026.

Kod Adrije su u pitanju modeli Compact, Compact MAX, Supertwin, Twin i Twin MAX, dok se kod Sun Livinga opoziv odnosi na kampere A Serije, C Serije, S Serije i V Serije, prenosi Automobiliona.hr.

Koji su sve kamperi opozvani?

Kamperi marki LMC, Laika, Dethleffs, Bürstner, Hymer, Etrusco i Corigon proizvedeni su od 1. siječnja 2018. do 1. svibnja 2026., a u pitanju su modeli navedeni niže.

LMC – kamperi ROADSURFER H634, TOURER LIFT

Laika – kamperi Kreos, Kreos 5009, Kreos H5109, Kosmo, Camper Van Kosmo

Dethleffs – kamperi Globetrotter XXLA, Autoquest, Expedition, Globebus, Glücksmobil, Just i dr.

Bürstner – kamperi LINEO T, NEXXO Van T i TRAVEL Van T

Hymer – kamperi AYERS ROCK, BMC, BML, EXSIS, FREE, FREE S, GRAND CANYON , GRAND CANYON S, ML-T, YELLOWSTONE i YOSEMITE

Etrusco – kamperi A6.9, A6600, A7300, I6900, I7400, T5900, T6.9, T6900, T7300, T7.4, T7400, 540, 600, 640, T7.3, V5.9 i V6.6

Corigon – kamperi A70, T70 i T75.

Što vlasnici trebaju učiniti?

Zanimljivo je kako svi ovi modeli kampera imaju istu grešku. Kako navodi DIRH, u pitanju je neispravan zavar na ISOFIX nosaču. Napominju kako bi se isti mogao slomiti u slučaju nesreće i povećati rizik od ozljeda djece u dječjoj sjedalici pričvršćenoj na njega.

Stoga se vlasnici gore navedenih modela trebaju obratiti proizvođaču ili trgovcu kod kojeg je kamper kupljen. Sve kako bi se izvršila provjera i, ako je potrebno, zamijena ISOFIX komponente.

Više detalja možete saznati na stranicama Državnog inspektorata – OVDJE.

Dodajmo i kako modeli marke Adria – Twin Supreme, Twin Max, Twin Sports i Supertwin – opozvani i radi još jedne greške. Riječ je modelima proizvedenim u Sloveniji u periodu od 2022. do 2026. godine.

U pitanju je problem s gornjim vanjskim staklom. Pod određenim uvjetima, nakon loma vanjskog stakla panoramskog krovnog prozora, preostalo unutarnje staklo može se odvojiti od vozila tijekom kretanja.

To može predstavljati potencijalni sigurnosni rizik za putnike u vozilu i druge sudionike u prometu. Stoga se vlasnici obavezno trebaju obratiti proizvođaču ili trgovcu kod kojeg je kamper kupljen.

Više informacija možete pronaći OVDJE.