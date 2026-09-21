Primjer za to je kancelar Willy Brandt iz Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD), koji je u svibnju 1974. izvukao posljedice nakon što je otkriveno da je istočnonjemački špijun djelovao u njegovoj neposrednoj blizini. Brandt je podnio ostavku. Vladajuće stranke, socijaldemokrati i liberali iz FDP-a, brzo su se dogovorile da nastave koaliciju.