Slavonac traži pastira, nema što sve ne nudi: “Kod mene može štedjeti i držati plaću sa strane"

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Neobičan oglas za posao iz Bobote privukao je pozornost na društvenim mrežama. Miroslav Nedić traži pastira koji bi brinuo o njegovih oko 200 ovaca, a zauzvrat budućem radniku obećava gotovo sve što mu je potrebno za svakodnevni život – od smještaja i hrane do odjeće, obuće i mobitela.

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Ako je radnik pušač, kaže Nedić, osigurat će mu i cigarete. Uz to, moći će besplatno popiti kavu ili drugo piće u njegovu kafiću u selu.

Nedić se ovčarstvom u Boboti bavi već 12 godina, a sada ponovno traži nekoga tko bi mu pomogao. Posebno ističe da je prethodni radnik kod njega proveo čak šest godina, piše SiB.

"Imao sam idealnog radnika, radio je kod mene šest godina i bio mi je kao član obitelji. Nažalost, preminuo je i moram pronaći nekog drugoga", kaže Nedić.

Posao nije težak, ali traži odgovornost

Od budućeg radnika očekuje da bude vrijedan, odgovoran i da voli životinje. Posao uključuje puštanje i hranjenje ovaca, a radno vrijeme ovisi o vremenskim uvjetima.

Tijekom toplijih mjeseci radilo bi se otprilike od šest do osam sati, dok bi zimi obveze bile znatno kraće – svega jedan do tri sata dnevno.

Nedić ističe da bi radniku omogućio da praktički cijelu plaću štedi jer bi mu osigurao osnovne životne potrebe.

"Ono što ja jedem, dat ću i njemu, odnosno njoj. Neće mu nedostajati ni odjeće, ni obuće, ni bilo čega što mu svakodnevno treba", poručuje.

Osiguran je i smještaj. Kuća se nalazi na kraju Bobote, a prema Nedićevim riječima, potpuno je opremljena za život i budućem radniku u njoj ništa ne bi trebalo nedostajati.

Javljali se i iz Zagreba, zainteresirale se i žene

Otkako je objavio oglas, Nediću su se javili brojni zainteresirani. Bilo je među njima ljudi iz Slavonije, ali i s područja Zagreba, a posao je privukao i nekoliko žena.

Jedna se žena, kaže, javila jer njezina kći voli životinje, no na kraju se nisu uspjeli dogovoriti. Druga je, pak, očito malo drugačije shvatila oglas.

"Bila je i žena koja je valjda mislila da tražim radnicu za udaju", našalio se Nedić.

Tijekom 12 godina bavljenja ovčarstvom promijenio je nekoliko radnika, uglavnom zbog njihovih obiteljskih okolnosti. Posljednji je, nažalost, preminuo.

Nedić se sada nada da će pronaći osobu koja će ostati dulje vrijeme.

"Posao nije težak uopće, treba ga samo voljeti i savjesno obavljati. Za ostalo ću se pobrinuti ja", poručuje.

Zainteresirani za posao pastira mogu se javiti Nediću na broj 099 721 5108.