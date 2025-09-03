Mostar se guši u smeću, zatvoren i nelegalni deponij: "Ovo je katastrofa za naš grad"

Mostaru prijeti ozbiljna zdravstvena i ekološka kriza zbog zabrane odlaganja otpada na lokalnom odlagalištu Uborak. Situacija bi mogla dodatno eskalirati do kraja tjedna, kada se u gradu, već zatrpanom gomilama smeća, očekuje veliki broj posjetitelja zbog manifestacije Red Bull Cliff Diving World Series, skokova sa Starog mosta.
Zabrana odlaganja na deponiju Uborak, alternative nema
Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je obustavu odlaganja otpada na deponiju Uborak sve dok se ne pribavi okolišna dozvola za njegovo proširenje. Direktor odlagališta Mirhad Grebović potvrdio je da je odlaganje otpada treći dan zaustavljeno, a rješenja problema nema na vidiku.
„Ako uzmemo u obzir predstojeće događaje, poput Red Bull skokova, situacija bi mogla postati još gora. Po meni, ovo je katastrofa za naš grad“, izjavio je Grebović.
Inicijativa "Jer nas se tiče"
Građanska inicijativa „Jer nas se tiče“, koja već godinama traži trajno zatvaranje deponija Uborak sjeverno od Mostara, podnijela je zahtjev za inspekcijskim nadzorom, nakon čega je donesena odluka o zabrani. Inicijativa zahtijeva sanaciju postojećeg odlagališta i izmještanje na sigurniju lokaciju, no gradske vlasti se tome protive jer ne mogu pronaći alternativni prostor.
Na ulicama Mostara već se gomila smeće, što predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju, ekološku krizu i stvara vrlo lošu sliku o gradu koji je godinama prepoznat kao atraktivna turistička destinacija.
Zabrana odlaganja na snazi od 1. rujna, šest godina radi bez okolišne dozvole
Prema Rješenju Federalne uprave, zabrana odlaganja otpada na snazi je od 1. rujna i trajat će sve dok se ne pribavi potrebna okolišna dozvola. Time je Mostar ostao bez mogućnosti zbrinjavanja otpada, što bi moglo izazvati teške posljedice za svakodnevno funkcioniranje grada.
Građanska inicijativa u svom priopćenju podsjeća da deponija već šest godina posluje bez okolišne dozvole i upozorava na dugoročne štetne posljedice po zdravlje ljudi i kvalitetu života stanovništva u okolici.
„Godinama smo upozoravali da je poslovanje ovog poduzeća nelegalno i u suprotnosti sa zakonima i propisima. Kucnuo je čas da se jasno kaže – dosta! Očekujemo hitno djelovanje nadležnog tužiteljstva i suda. Ovo je potvrda da nitko ne može biti iznad zakona“, stoji u njihovom priopćenju.
Red Bull Cliff Diving World Series u Mostaru se održava 5. i 6. rujna, deveti put zaredom. Ovaj prestižni sportski događaj tradicionalno privlači tisuće posjetitelja i turista, što će dodatno opteretiti već kritičnu situaciju s otpadom u hercegovačkom središtu.
