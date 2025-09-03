Mostar se guši u smeću, zatvoren i nelegalni deponij: "Ovo je katastrofa za naš grad"

Građanska inicijativa „Jer nas se tiče“, koja već godinama traži trajno zatvaranje deponija Uborak sjeverno od Mostara, podnijela je zahtjev za inspekcijskim nadzorom, nakon čega je donesena odluka o zabrani. Inicijativa zahtijeva sanaciju postojećeg odlagališta i izmještanje na sigurniju lokaciju, no gradske vlasti se tome protive jer ne mogu pronaći alternativni prostor.