Muškarac iz Požege nestao na jezeru u susjedstvu, ronioci tragaju za tijelom

Na Ramskom jezeru u bosanskohercegovačkom mjestu Šćit utopio se muškarac, a ronioci nastavljaju potragu za tijelom.
Prema pisanju lokalnih medija, riječ je o 63-godišnjem muškarcu iz Požege, čija je obitelj porijeklom iz Rame.
Utopio se u poslijepodnevnim satima, policija je ubrzo izašla na teren, a ronioci nastavljaju potragu i izvlačenje tijela. Uzrok utapanja još uvijek nije poznat, a istraga je u tijeku, prenosi SiB.
Ramsko jezero nalazi se u općini Prozor-Rama u BiH te je jedno od najpopularnijih izletišta, a na obali je uređeno i nekoliko kupališta.
