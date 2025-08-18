Oglas

RAMSKO JEZERO

Muškarac iz Požege nestao na jezeru u susjedstvu, ronioci tragaju za tijelom

N1 Info
18. kol. 2025. 11:40
Ramsko jezero
Matko Begovic/PIXSELL

Na Ramskom jezeru u bosanskohercegovačkom mjestu Šćit utopio se muškarac, a ronioci nastavljaju potragu za tijelom.

Prema pisanju lokalnih medija, riječ je o 63-godišnjem muškarcu iz Požege, čija je obitelj porijeklom iz Rame.

Utopio se u poslijepodnevnim satima, policija je ubrzo izašla na teren, a ronioci nastavljaju potragu i izvlačenje tijela. Uzrok utapanja još uvijek nije poznat, a istraga je u tijeku, prenosi SiB.

Ramsko jezero nalazi se u općini Prozor-Rama u BiH te je jedno od najpopularnijih izletišta, a na obali je uređeno i nekoliko kupališta.

Požega jezero ramsko jezero utopio se muškarac

