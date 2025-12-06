N1 Srbija među dobitnicima nagrade "Srđan Aleksić“, Božić: Hvala što ste prepoznali da branimo istinu

Regionalna nagrada "Srđan Aleksić” dodijeljena je ekipi N1 Srbije u kategoriji za medije. Programski direktor TV N1 Igor Božić, koji je primio nagradu, kazao je da, ako netko dobije nagradu koja nosi ime Srđana Aleksića, to znači da je stao u obranu malog čovjeka.
Oglas
"Ova nagrada puno znači mojoj redakciji i ljudima koji su i večeras na terenu i večeras prate prosvjede u Nišu i Šidu. Snimatelji i novinari neumorno koračaju za onima koji se bore za pravdu u Srbiji. Ne trebamo zaboraviti da, osim što su naši novinari na terenu, prolaze kroz medijsku torturu i svakodnevni linč u prorežimskim medijima koji demoniziraju njihove osobnosti i pokušavaju ih prikazati kao ljude koji ne govore istinu”, rekao je Božić.
Također je zahvalio žiriju na tome što je prepoznao da novinari N1 govore istinu.
"Ova nam nagrada mnogo znači zbog činjenice da djelo Srđana Aleksića, odnosno ako dobijete nagradu koja nosi njegovo ime, znači da ste učinili sve kako biste obranili malog čovjeka - a to je nešto što mi radimo već 11 godina”, poručio je programski direktor N1 Srbije.
Žiri je dao svoje obrazloženje zašto je nagrada "Srđan Aleksić” pripala N1 Srbiji u kategoriji za medije.
"N1 je pokazao da neovisno novinarstvo nije luksuz, nego nužan stup demokracije u društvu pod pritiskom”, navodi se u obrazloženju žirija.
Nagrada "Srđan Aleksić” dodjeljuje se u još tri kategorije. U kategoriji za hrabrost dobitnica je novinarka Barbara Matejčić, u kategoriji za doprinos zajednici dobitnica je novinarka i urednica TVCG Mila Vukčević, a specijalna nagrada za iznimnu posvećenost novinarskom poslu pripala je novosadskim novinarkama i novinarima, a u njihovo ime nagradu je primila novinarka N1 Ksenija Pavkov.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas