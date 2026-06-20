Najviši stupanj opasnosti: Slovenija i Austrija pod snažnim nevremenom s tučom i grmljavinom

Austrijske meteorološke službe proglasile su crveni alarm za Tirol, Salzburg, Donju Austriju, Štajersku i Korušku zbog olujnih pljuskova, jakog vjetra i tuče. Vatrogasci su intervenirali na više lokacija, a pojedini događaji, među njima i festival u Grazu, privremeno su prekinuti. U Niklasdorfu u okrugu Leoben obilna tuča u kratkom je vremenu prekrila tlo slojem leda, stvarajući prizore nalik zimskom snježnom pokrivaču.