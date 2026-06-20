Oglas

PRIJETI I OLUJNI VJETAR

Najviši stupanj opasnosti: Slovenija i Austrija pod snažnim nevremenom s tučom i grmljavinom

author
N1 Info
|
20. lip. 2026. 20:02
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Screenshot N1/Vreme & radar
Vreme & radar

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom pogodilo je danas dijelove Austrije i Slovenije, uz brojne intervencije hitnih službi te izdana upozorenja najvišeg stupnja opasnosti.

Oglas

Austrijske meteorološke službe proglasile su crveni alarm za Tirol, Salzburg, Donju Austriju, Štajersku i Korušku zbog olujnih pljuskova, jakog vjetra i tuče. Vatrogasci su intervenirali na više lokacija, a pojedini događaji, među njima i festival u Grazu, privremeno su prekinuti. U Niklasdorfu u okrugu Leoben obilna tuča u kratkom je vremenu prekrila tlo slojem leda, stvarajući prizore nalik zimskom snježnom pokrivaču.

Olujni sustav potom se premjestio u Sloveniju, zahvativši Korušku i dijelove Štajerske. U Mariboru je snažan vjetar srušio stablo na prometnicu, a vatrogasci su morali ukloniti prepreku i osigurati područje. Štete uzrokovane vjetrom prijavljene su i u općinama Hoče-Slivnica, Vuzenica i Slovenj Gradec, javlja Index.

Prijeti i olujni vjetar

Slovenska Agencija za okoliš (Arso) izdala je narančasto upozorenje za sjeveroistočni dio zemlje zbog mogućnosti jakih pljuskova, olujnog vjetra i tuče, dok je za ostatak Slovenije na snazi žuto upozorenje. Vozačima je upućen poziv na dodatni oprez u prometu.

Prema prognozama, nedjelja će biti uglavnom sunčana, uz mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova i grmljavinskih nevremena. Temperature će se kretati između 29 i 33 stupnja Celzija, dok bi u Goriškoj i Slovenskoj Istri mogle doseći i 36 stupnjeva.

Vruće vrijeme nastavit će se i početkom tjedna, uz tek manju mogućnost lokalnih nevremena. Meteorolozi upozoravaju da će toplinski val potrajati najmanje do početka srpnja, bez naznaka značajnijeg zahlađenja.

Teme
austrija klimatske promjene nevrijeme oluja slovenija tuča

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ