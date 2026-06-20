PRIJETI I OLUJNI VJETAR
Najviši stupanj opasnosti: Slovenija i Austrija pod snažnim nevremenom s tučom i grmljavinom
Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom pogodilo je danas dijelove Austrije i Slovenije, uz brojne intervencije hitnih službi te izdana upozorenja najvišeg stupnja opasnosti.
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Austrijske meteorološke službe proglasile su crveni alarm za Tirol, Salzburg, Donju Austriju, Štajersku i Korušku zbog olujnih pljuskova, jakog vjetra i tuče. Vatrogasci su intervenirali na više lokacija, a pojedini događaji, među njima i festival u Grazu, privremeno su prekinuti. U Niklasdorfu u okrugu Leoben obilna tuča u kratkom je vremenu prekrila tlo slojem leda, stvarajući prizore nalik zimskom snježnom pokrivaču.
Olujni sustav potom se premjestio u Sloveniju, zahvativši Korušku i dijelove Štajerske. U Mariboru je snažan vjetar srušio stablo na prometnicu, a vatrogasci su morali ukloniti prepreku i osigurati područje. Štete uzrokovane vjetrom prijavljene su i u općinama Hoče-Slivnica, Vuzenica i Slovenj Gradec, javlja Index.
Prijeti i olujni vjetar
Slovenska Agencija za okoliš (Arso) izdala je narančasto upozorenje za sjeveroistočni dio zemlje zbog mogućnosti jakih pljuskova, olujnog vjetra i tuče, dok je za ostatak Slovenije na snazi žuto upozorenje. Vozačima je upućen poziv na dodatni oprez u prometu.
Prema prognozama, nedjelja će biti uglavnom sunčana, uz mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova i grmljavinskih nevremena. Temperature će se kretati između 29 i 33 stupnja Celzija, dok bi u Goriškoj i Slovenskoj Istri mogle doseći i 36 stupnjeva.
Vruće vrijeme nastavit će se i početkom tjedna, uz tek manju mogućnost lokalnih nevremena. Meteorolozi upozoravaju da će toplinski val potrajati najmanje do početka srpnja, bez naznaka značajnijeg zahlađenja.
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