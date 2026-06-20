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FOTO / Padaju rekordi: Europa pogođena novim toplinskim valom

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Hina
|
20. lip. 2026. 15:29
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REUTERS
Alice Sacco/REUTERS

Veliki toplinski val koji je zahvatio veći dio Europe alarmirao je dužnosnike i službe u Francuskoj i Njemačkoj te donio nevolje turistima i stanovnicima u Italiji, dok se temperature penju prema rekordnim razinama.

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Francuski premijer Sebastien Lecornu trebao bi održati krizni sastanak u subotu nakon što je nacionalna meteorološka agencija Meteo France upozorila da će vrućine potrajati do sljedećeg tjedna, uspoređujući ih s velikim vrućinama 2003. i 2019. godine.

Do nedjelje su prognozirane temperature od 39 do 40 stupnjeva Celzija na potezu od jugozapada do pariške regije, a neka područja mogu dosegnuti i 41 °C.

Očekuje se da će temperature dosegnuti vrhunac u ponedjeljak i da bi se mogle podudarati s povijesnim maksimumima.

U Njemačkoj su također izdana upozorenja na vrućinu u gotovo cijeloj zemlji koja se prži na temperaturama blizu 38 °C. Meteorološki zavod DWD upozorio je da bi kombinacija vrućine i vlage mogla izazvati jake grmljavinske oluje.

Spas u rimskom hramu 

S druge strane Alpa, temperature koje bi mogle dosegnuti 36 ili 37 °C dovele su do poremećaja u svakodnevici Talijana i uništile boravak mnogim posjetiteljima te zemlje.

Turisti su pod žarkim suncem čekali ispred Koloseuma, što se pod rimskom žegom pokazalo testom izdržljivosti. Neki su potražili olakšanje u hladnijim podzemnim prostorima ispod ostataka Klaudijeva hrama.

REUTERS
Vincenzo Livieri/REUTERS

U Bologni, gradu na sjeveru i jednom od najtoplijih na Apeninskom poluotoku, ljudi su se prskali vodom po licu kod središnje Neptunove fontane iz 16. stoljeća i sklonili se u hlad trijemova.

Poljaci su pak u Varšavi potražili olakšanje od vrućine na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.

REUTERS
Abdul Saboor/REUTERS

Sve veći gospodarski danak

Znanstvenici kažu da klimatske promjene čine toplinske valove češćima i intenzivnijima diljem Europe, čime raste rizik od zdravstvenih šokova, ali i ekonomskih poremećaja tijekom ljetnih mjeseci.

Vlasti u Parizu poduzele su mjere kako bi ublažile utjecaj na stanovnike, a novi gradonačelnik Emmanuel Gregoire naredio je da se parkovi ne zatvaraju.

REUTERS
Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Ekonomski utjecaj ekstremnih vrućina također je sve značajniji. Guverner francuske narodne banke Emmanuel Moulin upozorio je na njihove kratkoročne učinke, navodeći smanjenu produktivnost i povećanu potrošnju energije, dodajući da će toplinski valovi u srednjoročnom razdoblju opteretiti gospodarsku aktivnost.

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Teme
eu europa francuska italija klimatske promjene njemačka toplinski val

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