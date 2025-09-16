Nakon dva tjedna zastoja iz središta Mostara odvoze se tone smeća

N1 BiH

U utorak je nakon puna dva tjedna nastavljen odvoz smeća koje je preplavilo Mostar, a situacija prijetila prerasti u ozbiljan zdravstveni rizik na koji su upozorili i iz najveće Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru.

Gradonačelnik Mario Kordić je u ponedjeljak na prijedlog Stožera civilne zaštite Mostara proglasio stanje tehničko-tehnološke nesreće na području grada na Neretvi.

Kako je naveo, odluka je donesena “radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području”.

Nakon toga je rano u utorak mostarsko komunalno poduzeće započelo s odvozom smeća s mostarskih ulica koje stvaraju jako ružnu sliku o hercegovačkome središtu koje je i važna turistička destinacija.

Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru u ponedjeljak je priopćila kako će biti primorana smanjiti broj operativnih zahvata zbog gomila smeća koje se nalaze u krugu toga objekta.

Federalna uprava za inspekcijske poslove naložila je početkom rujna obustavu odlaganja otpada na deponiju Uborak dok se ne pribavi okolišna dozvola za njegovo proširenje.

To je zatražila udruga 'Jer me se tiče' koja tvrdi da deponij Uborak krši propise i ugrožava zdravlje stanovnika koji žive u neposrednoj blizini.

Zatvaranje odlagališta komunalnog otpada u Mostaru dovelo je grad u stanje potpunog zastoja u odvozu smeća.