Najljepši grad u BiH "guši" se u smeću: "Opasnosti izloženo 10.000 Bošnjaka"

N1 BiH
15. ruj. 2025. 20:24
Zatvaranje odlagališta komunalnog otpada u jednom od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini dovelo je Mostar do potpunog zastoja u odvozu smeća. Sazvana je hitna sjednica Gradskog vijeća, a ubrzo je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Nagomilano smeće na ulicama Mostara postalo je ekološki i zdravstveni problem, ali i loša slika za turiste. „Ovo je katastrofa, ne samo za stari grad, već i za cijeli Mostar,“ kaže turistički djelatnik Neđad Kasumović.

Neugodni mirisi šire se gradom, a građani i institucije izražavaju zabrinutost.

Federalna inspekcija zabranila je odlaganje otpada na Uborku, dok gradska vlast osporava odluku.

Gradonačelnik Mario Kordić upozorava da uprava odlagališta odbija postupiti po njegovom nalogu i spominje mogućnost izvanrednog stanja.

Inicijativa „Jer nas se tiče“ protivi se otvaranju deponije i traži uključivanje viših razina vlasti. „Otpad će biti uskladišten na neadekvatnom mjestu i ugroziti 10.000 ljudi na sjeveru Mostara,“ upozorava Omer Hujdur.

Zavod za javno zdravstvo upozorio je na negativne posljedice i zatražio hitnu sanaciju. U večernjim satima, na prijedlog Stožera civilne zaštite, gradonačelnik Kordić proglasio je stanje tehničko-tehnološke katastrofe kako bi se zaštitili ljudi i imovina te aktivirale sve službe civilne zaštite.

