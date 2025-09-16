Ovo su zemlje u koje se svi sele u mirovini, među prvih 10 i naši susjedi

Mauritius, kao iznimka, jer dolazi s afričkog kontitnenta, našao se na visokom drugom mjestu, jer su se tamošnje vlasti potrudile da utvrde transparentnu proceduru.. "Mauritius ima vrlo pouzdanu i transparentnu proceduru, odlične opcije porezne optimizacije i visoku kvalitetu života. Nema globalni porezni sustav, pa mnogi umirovljenici koji žele izbjeći porezne rizike biraju upravo tu destinaciju“, kaže Madrid Sartoretto. Mauritius nudi 10-godišnji boravišni status za umirovljenike starije od 50 godina, uz uvjet mjesečnog prihoda od 2.000 dolara ili 24.000 godišnje. Status se može obnoviti za dodatnih 10 godina, a u prijavu se može uključiti i bračni ili životni partner te djeca. Zemlja nema porez na inozemne prihode, niti porez na bogatstvo i nasljedstvo.