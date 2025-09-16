visoka kvaliteta života
Ovo su zemlje u koje se svi sele u mirovini, među prvih 10 i naši susjedi
Global Retirement Report otkriva najbolje zemlje za mirnu starost – visoka kvaliteta života i porezne olakšice glavni su mamac.
Sve više ljudi traži mogućnost umirovljenja u inozemstvu kako bi uživali drukčiji stil života i niže troškove. Niz svjetskih zemalja tome posvećuje pozornost i nude službeni program viza za umirovljenike. Ove godine Global Citizen Solutions objavio je svoje izvješće Global Retirement Report 2025, u kojem je rangirao 44 programa viza za pasivan prihod i umirovljenje.
Analiza se temeljila na 20 pokazatelja grupiranih u šest područja: administrativna procedura, državljanstvo i mobilnost, ekonomija, porezna optimizacija, kvaliteta života te sigurnost i integracija. Svaka je zemlja dobila ocjenu do 100. Većina zemalja u prvih deset na popisu nalazi u Europi i na američkom kontinentu, piše Poslovni dnevnik.
"Amerike dominiraju po dostupnosti digitalnih nomadskih i umirovljeničkih viza, a zatim slijedi Europa. Nude vrlo visoku kvalitetu života iznad prosjeka“, izjavila je dr. Laura Madrid Sartoretto, voditeljica istraživanja u GCS-ovu Global Intelligence Unitu za CNBC Make It. "To nije slučajno jer jedna od glavnih motivacija ljudi koji se sele u inozemstvo jest potraga za mjestom gdje će imati bolju kvalitetu života. Ljudi također traže političku stabilnost i sigurnost, a u Europi je važan i zdravstveni sustav. Većina zemalja kombinira snažan javni sustav i pristupačne privatne opcije.“
Portugal – broj 1 za umirovljenje u inozemstvu 2025.
Portugal je proglašen najboljom zemljom za umirovljenje. Nudi vizu D7 za građane izvan Europske unije koji imaju stabilne pasivne prihode poput mirovina ili najamnina.
"Portugalski program viza za umirovljenike posljednjih je deset godina vodeći model. Zemlja je puno uložila u privlačenje investitora, umirovljenika i digitalnih nomada. Danas Portugal postiže izvrsne rezultate po kvaliteti života. Prema World Peace Indexu, najsigurnija je zemlja u Europi i jedno od najtraženijih odredišta za umirovljenje“, kaže dr. Madrid Sartoretto.
Za prijavu za dobivanje vize potreban je minimalni prihod od 870 eura. Nakon pet godina boravka, stječe se pravo na trajni boravak ili državljanstvo. Portugalski porezni sustav uključuje i prihode iz inozemstva, ali zemlja nema porez na bogatstvo ni nasljedstvo za bliske članove obitelji. Na druge se primjenjuje desetpostotni porez na prijenos imovine. Portugal je poznat i po programu "zlatne vize“, koji omogućuje stjecanje boravka ili državljanstva ulaganjem, ali bez ulaganja u nekretnine. Od pokretanja 2012., kroz taj je program prikupljeno više od 7,2 milijarde dolara, a Amerikanci čine najveći broj novih nositelja.
Mauritius, kao iznimka, jer dolazi s afričkog kontitnenta, našao se na visokom drugom mjestu, jer su se tamošnje vlasti potrudile da utvrde transparentnu proceduru.. "Mauritius ima vrlo pouzdanu i transparentnu proceduru, odlične opcije porezne optimizacije i visoku kvalitetu života. Nema globalni porezni sustav, pa mnogi umirovljenici koji žele izbjeći porezne rizike biraju upravo tu destinaciju“, kaže Madrid Sartoretto. Mauritius nudi 10-godišnji boravišni status za umirovljenike starije od 50 godina, uz uvjet mjesečnog prihoda od 2.000 dolara ili 24.000 godišnje. Status se može obnoviti za dodatnih 10 godina, a u prijavu se može uključiti i bračni ili životni partner te djeca. Zemlja nema porez na inozemne prihode, niti porez na bogatstvo i nasljedstvo.
Deset najboljih zemalja za umirovljenje 2025.:
- Portugal
- Mauritius
- Španjolska
- Urugvaj
- Austrija
- Italija
- Slovenija
- Malta
- Latvija
- Čile
