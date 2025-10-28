Novi napadi na objekte turskih državljana u Crnoj Gori, osam osoba uhićeno

“Tijela za provedbu zakona će, u skladu sa zakonom, poduzimati sve potrebne mjere i radnje koje se odnose na očuvanje javnog reda i mira, sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, te zaštitu unutarnje i nacionalne sigurnosti države. Svako nezakonito ponašanje bit će bez iznimke procesuirano, a odgovorne osobe sankcionirane u skladu sa zakonom”, priopćila je crnogorska policija.