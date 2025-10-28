Novi udar na turske državljane u Podgorici: Stanodavci raskidaju ugovore, ugostitelji bojkotiraju Glovo

TV Vijesti

Nakon nemilog događaja koji se preksinoć dogodio u Podgorici, kada su turski državljani nožem napali trojicu mladića na Zabjelu, pri čemu je jedan od njih zadobio tjelesne ozljede, u glavnom gradu Crne Gore zavladala je opća panika i ogorčenje građana.

Zbog narušene sigurnosti i šoka koji je izazvao incident, građani su burno reagirali, a bojkot se brzo širi – pridružili su mu se brojni ugostitelji i stanodavci.

Počelo je gašenje Glovo uređaja, budući da većinu zaposlenih u toj kompaniji čine turski državljani.

"Vjerujemo da zajednica mora reagirati dostojanstveno i jedinstveno kad god se dogodi nešto što pogađa sve nas“, stoji u objavi jednog podgoričkog restorana na Instagramu.

Drugi ugostiteljski objekt poručio je: "Naš Glovo uređaj neće raditi sedam dana. Ako nam Glovo i dalje bude slao migrante da dostavljaju našu hranu, nastavit ćemo s bojkotom.“

Kako neslužbeno doznaje Mondo.me , pojedini stanodavci također su počeli raskidati ugovore s turskim državljanima koji su boravili u njihovim stanovima.

Građani su, kako se može vidjeti na društvenim mrežama, ogorčeni i zabrinuti zbog narušenog osjećaja sigurnosti, dok se pozivi na bojkot šire velikom brzinom.