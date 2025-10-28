Politička odgovornost
Raspudić: Tek kada počnu škljocati lisice na rukama Plenkovićevih ministara, tada će otići
Saborski zastupnik Nino Raspudić bio je gost N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o političkim aktualnostima.
Nino Raspudić komentirao je slučaj u Sloveniji gdje je u Novom Mestu ubijena jedna osoba, a dvoje ministara nakon toga podnijelo je ostavke: "Nisu pale dvije ostavke zato što je došlo do neke tučnjave nego je riječ o tome da manja skupina ljudi duže vrijeme terorizira čitav jedan manji grad. Kako je uspostavljen taj sustav koji to dozvoljava? Ako se jave takva žarišta sustavnog nasilja to treba odmah rješavati. Zdrava logika govori da će ubrzo doći do nečeg takvog. Imamo takav slučaj na istoku Zagreba i to treba rješavati. Ako to nije moguće rješavati unutar postojećeg zakonskog okvira, onda se mijenjaju zakoni."
"Sigurno nije rješenje da druga djeca ni kriva ni dužna imaju cjeloživotne traume, budu premlaćena ili sutra usmrćena zato što je netko u toj dobi, ali u dovoljnoj dobi da terorizira i čini zlo", govori Raspudić.
"Istina o HDZ-u"
Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića vezanu uz ostavke ministara u Sloveniji: "Smiješno, jedna od teorija humora kaže da je smiješno onda kada istina izleti brzo na vidjelo. Ovo je istina o njima, ova zgroženost zbog ostavki ministara u Sloveniji. Oni nisu davali ostavke ni kod puno gorih stvari, njemu mora lisica već škljocnuti nad rukama njegovih ministara i to ih lovi europsko pravosuđe jer su domaće uspjeli posušiti - tek kada počnu škljocati lisice ministra, tada će otići. To je istina o njima i zato je zabavna njegova reakcija."
"Sve se to zaboravi, malo zakotrljamo Za dom spremni, malo se digne prašina oko drugih stvari i onda se prašina slegne i zaboravi", dodaje.
"Kada krene urušavanje - sve pada"
Raspudić tvrdi da je ovu vlast u Hrvatskoj potrebno promijeniti na izborima: "Jaki su, imaju široke pipke, imaju iskustvo, puno utakmica u nogama, ali isto tako kod trulih korumpiranih piramida, kada krene urušavanje - sve pada."
Komentirao je i skup u Saboru zbog logora u Jasenovcu: "Mogu reći da sam ljubomoran na taj okrugli stol jer smo se mi naradili za dva okrugla stola, jedan je na temu razdjelnika. Jučer je bio okrugli stol na temu zabrane mobitela u školama. Radite intezivno, dovedete stručnajke i to se prešuti, a o ovakvom štosu svi s puno emocija pričaju."
