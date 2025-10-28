Raspudić: Tek kada počnu škljocati lisice na rukama Plenkovićevih ministara, tada će otići

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića vezanu uz ostavke ministara u Sloveniji: "Smiješno, jedna od teorija humora kaže da je smiješno onda kada istina izleti brzo na vidjelo. Ovo je istina o njima, ova zgroženost zbog ostavki ministara u Sloveniji. Oni nisu davali ostavke ni kod puno gorih stvari, njemu mora lisica već škljocnuti nad rukama njegovih ministara i to ih lovi europsko pravosuđe jer su domaće uspjeli posušiti - tek kada počnu škljocati lisice ministra, tada će otići. To je istina o njima i zato je zabavna njegova reakcija."