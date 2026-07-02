Stroge kazne
Novi zakon u RS-u: Zatvor do tri godine za veličanje NDH i Armije BiH
Vlada Republike Srpske u četvrtak je usvojila prijedlog izmjena entitetskog kaznenog zakona kojima bi se se ubuduće izricala zatvorska kazna za promoviranje znakovlja ili ideologije Nezavisne države Hrvatske (NDH) ali i onih povezanih s Armijom Republike BiH.
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Izmjene zakona koje će stupiti na snagu kada ih izglasa parlament RS temelje se na njegovoj rezoluciji o "osudi i zabrani promoviranja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola" usvojenoj u ožujku.
Umjesto načelne osude sada će biti propisana kazna do tri godine zatvora. Iz vlade RS-a su priopćili kako to čine "s ciljem zaštite društva i suzbijanja širenja ideologije koja u javnom prostoru promovira mržnju i netrpeljivost".
Takva kazna prijeti svakome tko posredstvom tiska, radija, televizije, računala, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu "promovira, veliča, širi, podupire ili potiče pozitivno vrednovanje, prihvaćanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH", navodi se u predloženim izmjenama zakona.
U zatvor vlasti RS-a ubuduće planiraju slati i one koji promoviraju "zastave i simbole Armije Republike BiH" odnosno svakog tko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promovira ili veliča Armija Republike BiH.
Ukoliko bi pak pri počinjenju tih kaznenih djela došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica "za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj" počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina, stoji u predloženim izmjenama zakona.
Iz vlade RS-a su najavili kako će od parlamenta tražiti usvajanje tih izmjena zakona po hitnom postupku.
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