Novinarske udruge osuđuju kampanju učestalih prijetnji i napada na novinare u Srbiji

Novinarka TV N1 Danica Vučenić prije nekoliko dana dobila je pismo "s jezivim prijetnjama upućenim njoj i njenoj obitelji, poslano iz Maribora na adresu televizije N1", podsjeća ta redakcija, naglašavajući da nadležni organi u Srbiji nisu ni pokušali zatražiti informacije od slovenačke policije ili od Pošte Slovenije".