Nekoliko dana prije mitinga SNS-a Aleksandra Vučića, novinar i novinarka N1 Srbija stupili su u kontakt s koordinatoricom statista za sudjelovanje te dobili neposredan uvid u to kako izgleda organizacija skupa vladajuće stranke – od regrutiranja ljudi do isplate dnevnice.
Nekoliko dana uoči mitinga naprednjaka u Areni, redakciji N1 Srbija javio se izvor kojem je bilo ponuđeno da dođe na taj skup. U kraćem razgovoru objašnjeno mu je da skup traje dva sata, da se plaća 3.000 dinara (25 eura) odmah po završetku, da za prijavu pošalje ime i prezime te da može povesti još nekoga. U pozivu nije bilo naznačeno da je riječ o mitingu SNS-a.
Kako je izvor dobio i broj telefona za "prijave" koje su trajale do 19. ožujka, novinari N1 stupili su u komunikaciju s, kako se kasnije pokazalo, jednom od koordinatorica skupa. Prijavili su se imenom i prezimenom, a tražena je i dob.
Naknadno su dobili informacije o vremenu i mjestu okupljanja. Dan prije mitinga poslano im je da se okupljaju u 12:45 kod Sava centra, uz upozorenje da krenu ranije zbog gužvi, kao i točna lokacija.
U subotu u 12:30 sati novinar i novinarka nalaze se kod Sava centra. Već je bilo mnogo ljudi, a primjećuju i kako se okupljeni raspoređuju u redove po dvoje. Prošli su i pored grupe odjevene u crno, odvojene od ostalih.
Organizirano postrojavanje
Dolaskom na predviđenu lokaciju, prilazi im muškarac i pita "preko koga dolaze", nudeći im i mogućnost da se priključe njegovoj grupi za veću dnevnicu.
Sastaju se s osobom koja okuplja grupu preko njihove koordinatorice. On im daje upute o polasku, mogućem zaduživanju prsluka i trajanju skupa te naglašava da će ih nakon toga kontaktirati radi isplate.
Na pitanje gdje će biti smješteni tijekom skupa, odgovara da to nije važno, te izražava nadu da možda neće ni morati ulaziti u Arenu.
Objašnjava i razlike u visini dnevnica, navodeći da sve ovisi o koordinatoru i hijerarhiji – oni bliži "vrhu" dobivaju više, a ostali manje.
Dok čekaju polazak, primjećuju međusobno poznanstvo među sudionicima. Slijedi prebrojavanje i formiranje kolona. Jedan od sudionika komentira kako sve izgleda kao organizirano postrojavanje.
Muškarci u crnom predvode kolone
Pri kretanju prema Areni koordinatori prate kolonu sa strane kako bi osigurali da svi dođu na odredište. Na čelu kolone su muškarci u crnom s bakljama, a sudionicima je naglašeno da ne izgube svoju grupu.
Dolaskom pred Arenu plan se mijenja i grupa ulazi unutra. U dvorani vlada atmosfera nalik sportskoj utakmici, s organiziranim navijanjem i koreografijom. Sudionici uzvikuju slogane i prate program uz upute voditelja.
Tijekom događaja dio sudionika napušta tribine, dok redari neke pokušavaju zadržati.
N1 će "dnevnice" vratiti SNS-u
Nakon završetka mitinga sudionici se upućuju prema mjestu isplate. U mračnijem dijelu iza Arene okupljaju se grupe ljudi koji čekaju novac. Slijedi novo prebrojavanje i fotografiranje sudionika.
Nakon toga dolaze osobe koje dijele novac – po 3.000 dinara (25 eura) svakome, nakon čega su sudionici pušteni.
Redakcija N1 najavila je da će dobiveni novac vratiti Srpskoj naprednoj stranci uplatom na račun.
Režimski mediji u Srbiji izvještavali su o prepunoj Areni u kojoj je bilo i do 70 tisuća podržavatelja SNS-a.