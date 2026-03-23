Nekoliko dana uoči mitinga naprednjaka u Areni, redakciji N1 Srbija javio se izvor kojem je bilo ponuđeno da dođe na taj skup. U kraćem razgovoru objašnjeno mu je da skup traje dva sata, da se plaća 3.000 dinara (25 eura) odmah po završetku, da za prijavu pošalje ime i prezime te da može povesti još nekoga. U pozivu nije bilo naznačeno da je riječ o mitingu SNS-a.