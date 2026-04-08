VIDEO, FOTO / Skup podrške N1: Građani i novinari se okupili ispred zgrade televizije u Beogradu

N1 Srbija
08. tra. 2026. 07:50

Građani i novinari okupili su se ispred zgrade N1 Srbija u Beogradu kako bi iskazali solidarnost s redakcijom nakon razrješenja dosadašnjeg direktora televizije Igora Božića.

Na skup podrške, uz građane, došli su brojni kolege novinari iz drugih redakcija, bajkeri i javne osobe.

Igor Božić, skup
Igor Božić, skup
Okupljeni su pljeskom pozdravili novinare N1, a razvijen je i transparent s natpisom "N1ko nije sam".

Zaposleni na N1 danas su imali sastanak s novim izvršnim direktorom za informativni program Brentom Sadlerom, ali je atmosfera u redakciji nepromijenjena jer su zaposlenici i dalje zabrinuti, javila je reporterka N1.

Na skup podrške pozvala su novinarska udruženja, nakon što su zaposlenici N1 u ponedjeljak održali prosvjed, zabrinuti zbog razrješenja Božića i pitanja znači li to i promjenu uređivačke politike.

Novi menadžment u petak je Božića obavijestio da je razriješen s funkcije direktora trgovačkog društva, a zatim je informiran da je neraspoređen i da, do odluke odbora Adria News Networka o njegovu statusu, neće rukovoditi redakcijom.

Trenutačni status Božića je da je zaposlen, ali neraspoređen i više ne vodi redakciju N1, a novi odbor razmatra njegovu poziciju koju će definirati u narednim danima.

Matić (ANEM): N1 moramo sačuvati svi zajedno

Veran Matić iz ANEM-a rekao je da N1 radi u javnom interesu i dodao da današnji skup vidi kao podršku javnosti u Srbiji.

"Vi se borite. Borite se za javni interes i profesionalizam svojom praksom. Građani Srbije trebaju se zabrinuti i brinuti za sebe jer će ostati bez medija koji je pouzdan za njihovo informiranje. Kada ostanete bez pouzdanih medija, bit ćete lako izloženi manipulacijama i u tome je vrlo velik problem u Srbiji", rekao je Matić za N1.

Dodao je da je N1 jedan od medija koji su vrlo profesionalni i koji "moramo sačuvati svi zajedno".

"Očigledno, ako ste vi kao zaposlenici zabrinuti, onda mi kao gledatelji trebamo biti još zabrinutiji", naveo je Matić.

Ilić (Peščanik): Najteži udarac koji režim može zadati pobuni u Srbiji

Kolumnist Peščanika Dejan Ilić za N1 kaže da je sve dosad izgledalo "kao šala", ali da je ovo trenutačno "najteži udarac koji režim može zadati pobuni u Srbiji".

"Nema ničeg jačeg što bi režim mogao učiniti protiv pobune osim da se nešto dogodi s N1 i Novom", ističe Ilić.

Ilić smatra da "N1 ne čeka dobra budućnost", ali kaže da bi "najviše volio da sve bude u redu" i da su "svi zabrinuti".

