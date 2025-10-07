U promet puštena posljednja dionica koridora Vc u Hrvatskoj

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako je završetak A5 kruna višegodišnjeg investicijskog ciklusa u prometnu infrastrukturu: "Zadatak je izvršen – Hrvatska je izgradila svih 88 kilometara autoceste A5 na Koridoru Vc i možemo biti ponosni na to postignuće. Nakon Pelješkog mosta, tunela Učka i brojnih drugih projekata, današnji dan predstavlja važnu prekretnicu jer smo nakon mnogo godina uspjeli spojiti Hrvatsku i Mađarsku te našu zemlju povezati sa srednjom Europom.“ Dodao je i kako je upravo politička odluka iz 2019. godine bila ključna za dovršetak četverotračne autoceste, uključujući most Svilaj, dionicu Osijek – Beli Manastir i sada završeni spoj do granice. “Preostaje nam još izgraditi brze ceste do pojedinih kontinentalnih središta i kod Splita, a onda najviše ulagati u željezničku infrastrukturu”, rekao je ministar Butković.