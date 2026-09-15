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Šokantni komentari skupo su ga koštali: Odobašić slavio požar na Braču i napad na Ukrajinu, kažnjen je
Vladimiru Odobašiću pripisuju se i poruke "Bravo Rusija" te pozivanje na smrt Hrvatske, Njemačke i njihovih saveznika. Nakon objava ostao je bez članstva u međunarodnoj organizaciji teniskih trenera
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Srpski teniski trener Vladimir Odobašić ostao je bez članstva u Global Professional Tennis Coach Associationu (GPTCA) nakon što su se društvenim mrežama proširili komentari koji mu se pripisuju, među kojima je i poruka o velikom požaru na Braču.
Portal UkrSportBase objavio je snimke zaslona komentara koji se pripisuju Odobašiću. Ispod objave o požaru na Braču na engleskom je, prema objavljenoj snimci, napisano: "Platit će za svaku nevinu srpsku žrtvu i za svaku prolivenu srpsku suzu."
BREAKING NEWS— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 14, 2026
Serbian tennis coach Vladimir Odobasic has lost his GPTCA membership after commenting “Bravo Russia” on Dayana Yastremska’s post, in which she showed her family's apartment in Odesa destroyed by Russia. pic.twitter.com/W2TiQe9IVE
Pripisuju mu još neke grozne komentare
Odobašiću se pripisuju i komentari ispod objave ukrajinske tenisačice Dajane Jastremske, koja je pokazala snimke svog uništenog stana u Odesi nakon ruskog napada.
U jednom od komentara stajalo je "Bravo Rusija", dok se u drugom pozivalo na smrt Hrvatske, Njemačke i njihovih saveznika.
Odobašić se zasad nije javno očitovao o autentičnosti tih objava.
Tenisom se bavi više desetljeća
UkrSportBase navodi da je nakon svega ostao bez članstva u GPTCA-u, međunarodnoj organizaciji profesionalnih teniskih trenera koja se bavi njihovom edukacijom i certificiranjem, javlja Slobodna Dalmacija.
Gubitak članstva u toj organizaciji, međutim, ne znači da Odobašić više ne može raditi kao teniski trener.
Odobašić ima 45 godina, rođen je u Somboru, a posljednjih godina radi na Malti. Prema podacima GPTCA-a, tenisom se bavi više od dva desetljeća, a najveći dio karijere proveo je radeći s mladim igračima.
Posjeduje certifikat za rad s igračima svih razina, no nema javno dostupnih podataka koji bi potvrdili da je tijekom karijere trenirao nekog igrača na ATP Touru.
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