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Tratinska

Veliki zastoj tramvaja u centru Zagreba, nastala kolona

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N1 Info
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05. kol. 2026. 13:34
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Zastoj tramvaja zbog prometne nesrece na Savskoj cesti. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL / ilustracija

Kvar na skretnicama blokirao je promet, a kolona tramvaja proteže se Tratinskom ulicom

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Velik tramvajski zastoj kod Cibonina tornja u Zagrebu. Kako javljaju čitatelji, do prekida prometa došlo je navodno zbog problema sa tramvajskim skretnicama, piše Jutarnji list.

Netko je komentirao: "To je zbog neodržavanja".

Radnici koji pokušavaju otkloniti kvar ležali su na velikoj vrućini na asfaltu uz sam tramvaj, bez zaslona za radove u takvim uvjetima, koje se koriste primjerice na gradilištima. Zbog praznika to ipak nije uzrokovalo velika kašnjenja putnika jer je grad ‘prazan‘.

Tramvaj na liniji 9 zaustavio se pri skretanju u Savsku cestu u smjeru Trga žrtava fašizma malo prije podneva. Na terenu se sada nalaze radnici ZET-a koji otklanjaju problem. Kolona tramvaja koji su zapeli u gužvi sada se proteže Tratinskom ulicom, iza križanja s Badalićevom.

Čitatelji su primijetili da je jedan tramvaj u Tratinskoj blokirao automobilima skretanje u Andrašecovu, ali su se vozači uspjeli snaći jer su koristili prolaz kod kioska fast food.

Teme
cibona tramvajske skretnice tramvajski zastoj zagreb zet

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