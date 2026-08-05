Tratinska
Veliki zastoj tramvaja u centru Zagreba, nastala kolona
Kvar na skretnicama blokirao je promet, a kolona tramvaja proteže se Tratinskom ulicom
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Velik tramvajski zastoj kod Cibonina tornja u Zagrebu. Kako javljaju čitatelji, do prekida prometa došlo je navodno zbog problema sa tramvajskim skretnicama, piše Jutarnji list.
Netko je komentirao: "To je zbog neodržavanja".
Radnici koji pokušavaju otkloniti kvar ležali su na velikoj vrućini na asfaltu uz sam tramvaj, bez zaslona za radove u takvim uvjetima, koje se koriste primjerice na gradilištima. Zbog praznika to ipak nije uzrokovalo velika kašnjenja putnika jer je grad ‘prazan‘.
Tramvaj na liniji 9 zaustavio se pri skretanju u Savsku cestu u smjeru Trga žrtava fašizma malo prije podneva. Na terenu se sada nalaze radnici ZET-a koji otklanjaju problem. Kolona tramvaja koji su zapeli u gužvi sada se proteže Tratinskom ulicom, iza križanja s Badalićevom.
Čitatelji su primijetili da je jedan tramvaj u Tratinskoj blokirao automobilima skretanje u Andrašecovu, ali su se vozači uspjeli snaći jer su koristili prolaz kod kioska fast food.
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