OBLJETNICA "OLUJE"
Marinko Krešić: Da su pobunjeni Srbi prihvatili mirovni plan ne bi bilo Oluje, ali bi imali državu u državi
N1info
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05. kol. 2026. 14:02
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Gost specijalnog programa televizije N1 povodom proslave 31. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja bio je i umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora.
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