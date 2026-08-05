"Hrvati nisu napadali"
Šušnjar: Ne obilazite kukavički okolo, već se dogodine slobodno spustite u Knin i ponudite pravu ispriku!
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar čestitao je u srijedu Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja istaknuvši kako Hrvati nisu napadali, nego branili svoje domove, a onima koji tu istinu iskrivljuju, poručio je da se trebaju "ispričati žrtvama velikosrpske agresije".
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Ante Šušnjar u objavi na X-u poručio je kako su u Kninu udareni temelji hrvatske države koji su natopljeni krvlju hrvatskih branitelja zbog čega danas Hrvatska stoji kao suverena i međunarodno priznata država.
Naveo je kako je Oluja spasila i Bosnu i Hercegovinu te omogućila mir, poručivši kako je to "istina koju treba iznova ponavljati, a danas slavimo istinu".
"Onima koji i danas pokušavaju iskriviti istinu poručujem: Hrvati nisu napadali, nego su branili svoje domove. Hrvati nisu osvajali, nego su oslobađali", napisao je Šušnjar.
Dok god oni preko Drine budu mirni, dodao je, mi ćemo graditi međuljudske i gospodarske odnose. Dok oni ne spoznaju istinu i ne suoče se s vlastitim djelima, ne mogu krenuti naprijed.
"Vidim da posljednjih dana ponovno uče geografiju, obilaze BiH, spominju Knin i Oluju. Ispričavaju se jučer Srbima iz BiH i Hrvatske, ali u obilascima nisu napravili što su trebali - ispričali se Hrvatima. Ispričali se žrtvama velikosrpske agresije, ispričali se zbog svojih govora, retorike i poteza, ispričali se sunarodnjacima što su ih huškali protiv vlastite države", naveo je ministar.
Manite se zato ćorava posla, poručio im je.
"Ne obilazite kukavički okolo, već se dogodine slobodno spustite u Knin te ponudite pravu ispriku. Poklonite žrtvama rata koji je ovdje bjesnio gotovo pet godina. To je put naprijed, a ne novi mitinzi", zaključio je Šušnjar.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i neformalni srpski lider u BiH Milorad Dodik položili su u nedjelju vijence kod Bosanskog Petrovca, na mjestu stradanja srpske kolone koja se povlačila nakon Oluje, nazvavši raketiranje hrvatskih zrakoplova najstrašnijim hladnokrvnim zločinom nad civilima za koji nitko nije odgovarao.
Vučić je potom u utorak rekao kako je VRO "Oluja", kojom je u kolovozu 1995. godine oslobođen do tada okupirani dio teritorija Hrvatske, bila zločin kojega Srbi ne smiju zaboraviti, zaprijetivši istodobno kako se nešto slično više nikada neće ponoviti.
Sve detalje oko obilježavanja 31. godišnjice Oluje možete pratiti OVDJE.
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