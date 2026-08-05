Šušnjar: Ne obilazite kukavički okolo, već se dogodine slobodno spustite u Knin i ponudite pravu ispriku!

"Vidim da posljednjih dana ponovno uče geografiju, obilaze BiH, spominju Knin i Oluju. Ispričavaju se jučer Srbima iz BiH i Hrvatske, ali u obilascima nisu napravili što su trebali - ispričali se Hrvatima. Ispričali se žrtvama velikosrpske agresije, ispričali se zbog svojih govora, retorike i poteza, ispričali se sunarodnjacima što su ih huškali protiv vlastite države", naveo je ministar.