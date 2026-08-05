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istočna i jugoistočna europa

Evakuacije, temperature do 40°C, divlji požari: Europa se bori s posljedicama klimatskih promjena

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Hina
|
05. kol. 2026. 14:23
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A Chinook helicopter drops water to extinguish fire hotspots in the Kitheronas mountain above Psatha, Greece, August 4, 2026. REUTERS/Louisa Gouliamaki
REUTERS/Louisa Gouliamaki

Albanski vatrogasci su u srijedu gasili požar u južnoj regiji Mallakaster koji je doveo do evakuacije 15-ak obitelji i njihove stoke te kućnih ljubimaca dok se veliki dijelovi južne i istočne Europe i dalje suočavaju s toplinskim valom.

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Europa, kontinent koji se najbrže zagrijava, ovog ljeta je pogođen rekordnim vrućinama i razornim šumskim požarima, koji su osobito zahvatili Francusku i Španjolsku.

Središte toplinskog vala se premjestio i Italija je za većinu svojih velikih gradova izdala crvena upozorenja jer će se temperature u nekim područjima popeti na oko 40 Celzijevih stupnjeva.

U Albaniji su raspoređene kopnene i zračne snage kako bi spriječile da požar dođe do kuća u selu Riban, objavile su hitne službe. Nastavljaju se napori da se obuzda i drugi požar koji je vjerojatno izazvao udar groma u planinskom području južno od albanskog grada Gjirokastre.

U susjednoj Grčkoj, požar koji je možda prouzročila iskra električnih vodova, oštetio je kuće, doveo do hitnih evakuacija i uništio tisuće hektara poljoprivrednog zemljišta blizu popularnog odmarališta sjeverozapadno od Atene. 

Požar je uglavnom obuzdan u srijedu, no stotine vatrogasaca sa šest helikoptera i dalje djeluju na tom području kako bi spriječili da se ponovno razbukta.

Teme
europa evakuacije klimatske promjene toplinski val šumski požari

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