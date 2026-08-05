SNIMKE IZ ZRAKA
FOTO, VIDEO / Pogledajte kako je Dunav izgledao prije katastrofalnih suša i kako izgleda danas
Reuters donosi satelitske snimke Dunava prije i nakon dugotrajne suše i ekstremnih vrućina pokazuju koliko se korito rijeke promijenilo u samo godinu dana
Na novijim snimkama jasno su vidljivi znatno veći pješčani sprudovi i suženi tokovi rijeka, što svjedoči o povijesno niskim vodostajima.
Promjene od suše su zabilježene duž cijelog toka, od Njemačke i Austrije, preko Slovačke, Hrvatske i Srbije, do Rumunjske i Bugarske.
Snimke je tijekom ljeta 2025. i 2026. zabilježio satelit Sentinel-2 u sklopu programa Europske unije Copernicus.
Pogledajte i našu galeriju suše na Dunavu u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Srbiji.
Suhi Dunav
Marton Monus/REUTERS
Marton Monus/REUTERS
Marton Monus/REUTERS
National Administration Romania via REUTERS
George Calin via REUTERS
INQUAM PHOTOS/George Calin via REUTERS
Octav Ganea via REUTERS
Antonio Bronic/REUTERS
Marton Monus/REUTERS
Djordje Kojadinovic/REUTERS
Djordje Kojadinovic/REUTERS
Zorana Jevtic/REUTERS
Zorana Jevtic/REUTERS
Zorana Jevtic/REUTERS
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