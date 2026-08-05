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SNIMKE IZ ZRAKA

FOTO, VIDEO / Pogledajte kako je Dunav izgledao prije katastrofalnih suša i kako izgleda danas

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N1 Info
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05. kol. 2026. 13:57
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Reuters donosi satelitske snimke Dunava prije i nakon dugotrajne suše i ekstremnih vrućina pokazuju koliko se korito rijeke promijenilo u samo godinu dana

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Na novijim snimkama jasno su vidljivi znatno veći pješčani sprudovi i suženi tokovi rijeka, što svjedoči o povijesno niskim vodostajima.

Promjene od suše su zabilježene duž cijelog toka, od Njemačke i Austrije, preko Slovačke, Hrvatske i Srbije, do Rumunjske i Bugarske.

Snimke je tijekom ljeta 2025. i 2026. zabilježio satelit Sentinel-2 u sklopu programa Europske unije Copernicus.

Pogledajte i našu galeriju suše na Dunavu u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Srbiji.

Suhi Dunav

REUTERS
REUTERS
REUTERS
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Teme
dunav klimatske promjene suša toplinski val

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