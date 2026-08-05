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EKSTREMNI UVJETI

Nuklearka Krško smanjuje snagu reaktora zbog visokih temperatura Save i suše. Zadnji put to učinila 2003.

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N1info
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05. kol. 2026. 14:16
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Tomislav Miletic/PIXSELL

Nuklearna elektrana Krško najavila je postupno smanjenje snage reaktora zbog nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi.

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Iz Nuklearne elektrane Krško (NEK) u srijedu su izvijestili da će zbog nastavka izrazito nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na rijeci Savi u noći na četvrtak započeti postupno smanjivanje snage reaktora. U prvoj fazi snaga reaktora bit će smanjena na 80 posto.

"Riječ je o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštivanja odredbi Okolišne suglasnosti (OVS), prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od HE Brežice ne smije prelaziti 28 °C, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od 3 °C", priopćili su iz NEK-a.

Dodali su da je NEK tijekom posljednjih mjeseci visokih temperatura, kako bi smanjio toplinsko opterećenje rijeke Save, uspješno održavao rad na punoj snazi koristeći sustav rashladnih tornjeva te sve ostale dostupne sustave i komponente elektrane.

Voda iz rijeke Save u NEK-u se koristi u trećem rashladnom krugu, koji služi za odvođenje topline iz kondenzatora koja se ne može pretvoriti u električnu energiju te se mora ispustiti u okoliš.

Posljednji put NEK je radio smanjenom snagom zbog ograničenja povezanih s temperaturom i protokom rijeke Save 2003. godine, kada je smanjenje snage bilo potrebno dulje od 90 dana.

"Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, NEK će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora", navodi se u priopćenju.

NEK će ponovno raditi punom snagom kada to uvjeti budu omogućavali.

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