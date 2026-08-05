Nuklearka Krško smanjuje snagu reaktora zbog visokih temperatura Save i suše. Zadnji put to učinila 2003.

"Riječ je o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštivanja odredbi Okolišne suglasnosti (OVS), prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od HE Brežice ne smije prelaziti 28 °C, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od 3 °C", priopćili su iz NEK-a.