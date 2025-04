Oporba i nevladin sektor u Srbiji osudili Vučićevu vlast zbog protjerivanja Hrvata

Podijeli :

Predstavnici nevladinog sektora u Srbiji ocijenili su da je protjerivanje hrvatskih državljana "međunarodna blamaža" i teror usmjeren protiv onih koji su navodna "opasnost" za režim, dok višemjesčne prosvjede predvođene studentskim pokretom smatraju reakcijom na okorjeli kriminal i korupciju u državi.

Nevladin sektor i oporbne stranke već danima ukazuju da vlast, suočena s prosvjedima na koje nema sustavne odgovore i rješenja, pojačava represiju, pritiske i prijetnje, širi strah i povlači poteze kojima pokušava razbiti i podijeliti studentski pokret, zastrašiti neistomišljenike, novinare, nevladine organizacije.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u srijedu je na Instagramu pozvao studente “da se vrate u svoje amfiteatre, u svoje učionice da uče i rade” i poručio da će svi “koji govore o nasilju” odgovarati. Studentima zamjera da na svojim plenumima, na kojima donose odluke o prosvjedima i blokadma, govore i o izvršenju “teških kaznenih djela”, a medije koji nisu naklonjeni vlasti optužuje da pozivaju na nasilje.

Vučić je za subotu 12. travnja u Beogredu pozvao svoje pristaše na veliki skup, kojim pokušava napraviti protutežu mirnom masovnom prosvjedu 15. ožujka koji je u Beogradu, na poziv studenata, okupio između 200 i 300 tisuća ljudi. Policija je procijenila da ih je bilo 107.000. Skup je prekinut pod nerazajšnjenim okolnostima, a prosvjednici tvrde da je vlast upotrijebila zvučno oružje za rastjerivanje demonstranata.

Bivši pučki pravobranitelj Saša Janković upozorio je da bi, nakon tog masovnog prosvejda i uporabe zvučnog topa protiv prosvjednika, što vlast neuvjerljivo niječe, svaka slična aktivnost intenzivirala mogućne situacije koje bi vodile otvorenom građanskom sukobu.

“Građani smiju sve što im nije zabranjeno kaznenim ili drugim zakonom i to je njihova sloboda, ali država smije samo ono što piše u zakonu i ništa izvan toga”, rekao je Janković.

Zastupnica oporbene Stranke slobode i pravde Jelena Milošević u utorak je na plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine Vijeća Europe u Strasbourgu ukazala da se Srbija nalazi “u dubokoj društvenoj i političkoj krizi”, a vlast optužila da “pojačava represiju”.

“Jasno je da je vlada izgubila legitimitet i da postoji samo jedan miran put naprijed – formiranje prijelazne vlade s ograničenim mandatom da osigura uvjete za slobodne i poštene izbore”, rekla je ona.

Nervozna vlast

Na nervozne poteze vlasti ukazuju i predstavnci nevladinog sektora.

“Vlast čini sve da spriječi mirne pokušaje rješavanja društvene krize. Vlast sužava prostor. To ne smijemo dopustiti, treba spriječiti da do tog scenarija dođe, ali odgovornost za to kako će se riješiti kriza je na vlasti, a ne na građanima”, rekao je za N1 Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava.

Srbijanske vlasti protjerale su u utorak državljanku Hrvatske Arien Stojanović Ivković, udanu u Beogradu i majku malodobnog djeteta iz tog braka, istodbno joj zabranile ulazak u zemlju na godinu dana uz obrazloženje da “predstavlja neprihvatljiv sigurnosni rizik”, a ostavljen je rok od tjedan dana da napusti teritorij Srbije.

Arien Stojanović Ivković veruje da je rješenje o protjerivanju uslijedilo nakon što je javno podržala studente koji višemjesečnim prosvjedima zahtjevaju obračun s korupcijom i uređeno društvo u kojem će institucije djelovat bez pritisaka i političkog utjecaja. Hrvatski veleposlanik Hidajet Bišćević izjavio je u srijedu da je petnaestak hrvatskih državljana, među kojima i predstavnik Hrvatske gospodarske komore koji je u Beogradu već 11 godina, na sličan način protjerano iz zemlje od početka godine i najavio prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih poslova Srbije.

Srbijanske vlasti su ranije deportirale njemačkog pijanista talijanskog podrijetla Davidea Martella, koji se svojom glazbom pridružio niškim studentima i građanima tijekom blokade mostova u tom gradu 5. travnja. No, Martello je tri dana kasnije, u austrijskom gradiću Emersdorfu na Dunavu, svirajući na klaviru “O Bella Ciao”, dočekao skupinu od 80 srpskih studenata koji bicikliraju do Strasbourga kako bi čelnicima Europske unije ukazali na stanje u Srbiji. Više nevladinih udruga i organizacija pozvalo je večeras na “Prosvjed protiv protjerivanja” u središtu Beograda.

“Ne pristajemo na to da Srbija postane zemlja koja kažnjava solidarnost i gdje se slobodno mišljenje tretira kao prijetnja. Protjerivanje stranih građana je neprihvatljivo”, poručili su organizatori na Instagramu.

Naglasili su da se zalažu za Srbiju u kojoj slobodoumni ljudi mogu izraziti svoje mišljenje i stajališta, bez straha od odmazde, i poručili kako se ne smije dopustiti “da represija postane norma”.

