Orbán dao prvi intervju nakon poraza: Fidesz treba ponovno osmisliti, potrebni su drugačiji zastupnici

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orbán prvi je put dao opširniji intervju nakon što je njegova stranka Fidesz 12. travnja pretrpjela značajan poraz od stranke Tisza i njezina čelnika Pétera Magyara, iako je očekivala pobjedu.
Na pitanje o razmjerima poraza i mogućoj ostavci, Viktor Orbán je rekao da su brojke jasne: „Razmjer poraza je velik. Posljedice su veće od pukih promjena na jednoj ili dvije pozicije.”
Dodao je da je potrebna potpuna obnova jer je završilo jedno političko razdoblje, i politički i emocionalno, piše mađarski Telex.
Prema njegovim riječima, desnica se mora promijeniti i prilagoditi novim okolnostima, a očekuje i pojavu novih političkih pokreta. Naglasio je da Fidesz ostaje prisutan i da će raditi na obnovi.
Govoreći o izbornom danu, rekao je da je već nakon prvih rezultata shvatio da će ishod biti loš, jer je izlaznost bila znatno veća nego što su očekivali, a dodatni birači nisu bili na njihovoj strani. Opisao je svoje stanje kao „bol, a zatim i prazninu”, dodajući da se sada „liječi radom”.
Na pitanje o odgovornosti, jasno je rekao: „Ja sam predsjednik stranke”, ističući da kao vođa snosi odgovornost za rezultat.
Orbán smatra da birači nisu glasali o prošlosti nego o budućnosti, te da je poraz rezultat snažnije poruke oporbe. Priznao je da zasad nema jasan odgovor zašto njihova kampanja nije bila uvjerljivija.
Odbacio je optužbe za korupciju, tvrdeći da nikada nije tolerirao takve pojave, ali je priznao da je „pretjerani luksuz” mogao negativno utjecati na izborni rezultat i da bi njegovo daljnje toleriranje bilo „političko samoubojstvo”.
Najavio je temeljitu reorganizaciju stranke, uključujući sazivanje kongresa i promjene u vodstvu i strukturi. Posebno je naglasio potrebu za promjenama u zastupničkom klubu:
„Oni koji su sada ušli u parlament nisu oni ljudi koji će nam ondje trebati”, rekao je, dodajući da su potrebni drugačiji političari za nove okolnosti.
Zaključno je poručio da ostaje uz svoju političku zajednicu: „Ovdje sam kod kuće. I kako čovjek stari, tako se od njega očekuje sve više.”
Orbán je rekao da je oduvijek volio organizirati ovu zajednicu, ali da je u posljednjih 16 godina zbog upravljanja državom imao manje vremena za to. Prisjetio se da su nakon izbornog poraza 2002. morali sve iznova organizirati, kada su nastali tzv. građanski krugovi. „Sada to od mene očekuju treći put”, rekao je o ponovnoj reorganizaciji.
