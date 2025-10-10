Njemački mediji o sankcijama NIS-u: Vučić pred dilemom – biranje između kuge i kolere

"Ali imala je i jedno veliko skladište plina – znači, rezervoar plina. Najveći njemački rezervoar plina bio je praktično u ruskim rukama. Apsolutno bizarna situacija – Nijemci su se doveli u tu ovisnost i na početku rata, odnosno agresije na Ukrajinu, našli su se u situaciji: ‘Što da radimo s tim? Kako riješiti taj problem?’ Odlučili su se tada za opciju nacionalizacije. Iskoristili su važeće zakone, država je preuzela kontrolu nad tom kompanijom kako bi, naravno u skladu sa zakonskim okolnostima i ovlastima, kako su tada rekli, stabilizirala tržište opskrbe energentima. Vodilo se prije svega računa o interesima domaćeg gospodarstva i građana, a ne o tome kako će na to reagirati Rusija“, ističe.