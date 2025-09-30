VULA TSETSI
Europarlamentarka o istrazi u EPP-u: Ovdje nema mjesta za one koji se prema građanima ponašaju kao Vučić i SNS
Supredsjednica Europske zelene stranke (EGP) Vula Tsetsi, govoreći o internoj istrazi Srpske napredne stranke (SNS) unutar Europske pučke stranke (EPP), ocijenila je da u EPP-u nema mjesta za vlast i stranku koja se prema građanima ponaša poput SNS-a.
"Ako demokršćani tome pristupe ozbiljno, vjerujem da će im trebati malo vremena da dođu do istih zaključaka kao i mi. Ako se to ne dogodi, to će biti pitanje kredibiliteta ne samo za demokršćane, nego i za EU u cjelini, budući da su oni najveća stranka i imaju predsjednicu Europske komisije, pa ne mogu ostati nijemi na ono što se događa u Srbiji", poručila je Tsetsi u emisiji N1 Direktno na TV N1.
Dodala je i da stav europske povjerenice za proširenje Marte Kos odražava opći osjećaj da se nešto mora promijeniti.
"Dovoljno je uključiti televizor i za deset minuta vidjeti što se događa u Srbiji. Ne možemo zatvarati oči pred tim. Na razini Europske komisije, po mom mišljenju, nemaju svi isti stav."
Tsetsi je ocijenila i da će srpska vlast biti u problemu ako se određene stvari ne promijene.
"Mogu reći da Europljani, barem članice naše političke grupacije i druge, poput socijalista i liberala, vide situaciju u Srbiji. Ne mogu suditi o svemu što se događa, ali jasno je da će to biti početak procesa nadzora, također i iz EPP-a prema SNS-u. Jasno je da su Kos i Komisija zauzeli određene stavove i, ako se situacija ne promijeni, jasno je da će ova vlada u Srbiji imati problema. Naravno, ovisit će o procjeni situacije", istaknula je.
"Vrijeđali su nas"
Podsjetila je i da su demokršćanima bile potrebne godine da riješe odnose s Viktorom Orbanom. A o samoj istrazi protiv SNS-a rekla je da je to prvi korak, ali nedovoljan.
"To će, međutim, nastaviti osvjetljavati ono što se događa s vlašću u Srbiji i što se događa u zemlji", naglasila je.
Govoreći o prosvjedu u Novom Sadu na kojem je sudjelovala sa stranačkim kolegom, rekla je da je ono što se dogodilo prije nekoliko tjedana bila prekretnica.
"To nije zbog nas, već zbog toga što smo bili prisutni i vrijeđali su nas. Predsjednik Vučić se vraćao iz Kine, gdje se sastao s kineskim predsjednikom Xijem i ruskim predsjednikom Putinom, a taj paradoks - poštovanje koje ukazuje njima i vrijeđanje nas kao građana Europe - bio je prevelik da bi EU ostala nijema... Nama je bilo važnije prenijeti ono što smo vidjeli u Srbiji i glas naroda koji je izrazio zabrinutost zbog nedostatka demokracije i policijskog nasilja... Ta je situacija bacila svjetlo na ono što se događa u Srbiji", rekla je Tsetsi i dodala da će sa partnerima u Srbiji nastaviti dovoditi zastupnike Europskog parlamenta.
Najavila je i dolazak europarlamentaraca.
"U listopadu ćemo imati austrijsku delegaciju u srpskom parlamentu, a stići će i delegacija iz Njemačke i Bundestaga. Vrlo je važno nastaviti prenositi ostatku Europe što se događa u Srbiji", kazala je.
O svom sudjelovanju na prosvjedu u Novom Sadu rekla je da joj je bilo strašno svjedočiti tolikom nasilju nad građanima i brojnim lažima izrečenima na njihov račun.
"Na neki smo način svjedočili svakodnevnoj situaciji u kojoj se nalazi velik broj ljudi u Srbiji. U takvim uvjetima ne vidim kako bi dijalog mogao funkcionirati... Mislim da se Europska komisija i Europsko vijeće trebaju potruditi i osigurati da, ako se izbori u Srbiji konačno održe, budu održani u najboljim i najpravednijim uvjetima."
Tsetsi je dodala da vjeruje kako je Europska komisija još uvijek previše oprezna.
"Vjerojatno misle da će održavanjem bliskih odnosa i izbjegavanjem pitanja demokracije u Srbiji zadržati zemlju na europskom putu. Mislim da je to pogrešno - kako bi pomogli Srbiji u nastavku pregovora, moramo primjenjivati iste kriterije koje smo primjenjivali na sve zemlje u procesu proširenja", istaknula je supredsjednica Zelenih.
Govoreći o dijalogu u Srbiji, navela je da je on u teoriji važan, ali da je nemoguć kada vlast ne razgovara ni sa svojim građanima.
"Građani se boje govoriti i trpe represiju. Ako dijalog ne postoji na razini cijele zemlje, onda to nije pravi put. Vjerujem da su slobodni izbori način koji će odrediti u kojem će smjeru Srbija krenuti. U drugim okolnostima rekla bih da je dijalog važan."
Smatra da će mediji, što više pažnje posvećuju onome što se događa u Srbiji, privući i veću pažnju međunarodnih promatrača.
"Što više pozornosti bude usmjereno na Srbiju, to će biti veća vjerojatnost da će EU pojačati svoj nadzor, podići svoj glas i zauzeti jasan stav."
Na pitanje bi li ponovno došla u Srbiju nakon što ju je prilikom posljednjeg posjeta predsjednik Vučić izvrijeđao, Tsetsi je jasno odgovorila.
"Vrlo dobro pitanje. Jako ste me dirnuli. Osjećam veliku bliskost s vama, kao Grkinja imam puno zajedničkog s vama kroz povijest, običaje i tradiciju. Ja sam s Balkana i rado ću se vratiti, ali želim biti sigurna da će prilikom mog povratka uvjeti biti primjereni. Jer prošli put, kada smo otišli iz Srbije, nisam mogla vjerovati onome što smo doživjeli, unatoč mojem čvrstom karakteru. Sve je bilo nadrealno. Zato sam odlučila da je važno, zajedno s mojom političkom obitelji i partnerima u Srbiji, učiniti sve da omogućimo povratak. I zaista bih voljela ponovno doći."
