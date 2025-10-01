PACE - JESENSKO ZASJEDANJE
Vučić u Strasbourgu optužen za maltretiranje građana Srbije: Kritike "pljuštale" sa svih strana
U Strasbourgu je danas, tijekom jesenskog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE), jedna od ključnih tema na dnevnom redu bila politička kriza u Srbiji.
Zasjedanje je održano u trenutku intenzivnih unutarnjih političkih tenzija u Srbiji - višemjesečnih studentskih i građanskih prosvjeda protiv korupcije, zahtjeva za većom transparentnošću vlasti, nezadovoljstva zbog upravljanja javnim infrastrukturnim projektima (poput urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu) i optužbi na račun državnih tijela za represiju nad prosvjednicima, prenosi Danas.
Cilj je pružiti međunarodni okvir za razmatranje tih događaja, uključiti parlamentarce iz cijele Europe i poslati signal vlastima u Beogradu.
Tijekom rasprave, predstavnici različitih parlamentarnih delegacija iz država članica Vijeća Europe imali su priliku iznijeti stavove o poštivanju demokratskih standarda i vladavine prava u Srbiji, pravu na slobodu okupljanja i mirnog prosvjeda, neutralnosti institucija poput pravosuđa i policije, neometanom radu medija, ulozi civilnog društva, neovisnih institucija i oporbe u političkom dijalogu, mehanizmima nadzora i preporukama koje bi Vijeće Europe moglo primijeniti radi stabilizacije situacije.
Rasprava je također bila oblik političkog pritiska - i simboličkog i stvarnog - kako bi se vlasti suočile s međunarodnim kritikama te otvorio prostor za dijalog i reforme.
Žestoka rasprava
Tijekom jutarnjeg dijela sjednice govorili su zastupnici iz različitih zemalja i političkih skupina, pri čemu su zauzeli različite pozicije - neki su bili kritični prema Srbiji, a drugi su se zalagali za uravnoteženiji dijalog.
Govornici iz redova oporbe isticali su da PACE treba pojačati monitoring stanja ljudskih prava u Srbiji, dok su delegati iz Srbije i prijateljskih zemalja branili poteze vlasti ili naglašavali složenost unutarnje situacije te potrebu za suverenim pristupom rješavanju kriza.
Biljana Pantić Pilja optužila je studente u Srbiji za nasilje, napade na policiju i na ustavni poredak. Dunja Simonović Bratiž ustvrdila je da politička kriza u Srbiji ne postoji, da su prosvjedi nasilni te da oporba u parlamentu surađuje s Albinom Kurtijem.
S druge strane, Vladimir Đorđević je rekao da Europa šuti na autokratsku vlast u Srbiji i da je dopustila zbližavanje Srbije s Rusijom.
Na raspravi su spomenuti i napad zvučnim topom u Beogradu, prijetnje silovanjem studentici Nikolini Sinđelić, kao i nasilna politička uhićenja studenata i oporbenih aktivista.
Sama činjenica da se PACE bavi Srbijom na ovakav način jasno pokazuje da europski parlamentarni organi prate situaciju u zemlji i očekuju odgovornost vlasti, što može dodatno povećati unutarnji pritisak.
Rasprava je prekinuta zbog nedostatka vremena kako bi svi govornici iznijeli svoje stavove.
