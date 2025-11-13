Turisti-snajperisti ubijali civile tijekom opsade Sarajeva? Tužiteljstvo u Milanu istražuje ovaj slučaj

Istraga o tom svojevrsnom lovu na ljude pokrenuta je na temelju prijave novinara Ezija Gavazzenija a ta tema prvi put je otvorena 2022. godine nakon prikazivanja dokumentarnog filma "Sarajevo safari" u kojemu anonimni svjedoci govore o tome da su tijekom rata u BiH bogataši iz Italije uz posredovanje jedne agencije iz Trsta dolazili u okolicu Sarajeva i tamo s položaja vojske bosanskih Srba pucali na ljude.