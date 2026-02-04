"Hvalio se da je išao u lov na ljude": Pojavio se prvi osumnjičeni u slučaju "Sarajevo safari"

U istrazi o takozvanim „vikend-snajperistima“ u Sarajevu, koji su, navodno, plaćali kako bi ubijali – uključujući žene, starije osobe i djecu – tijekom opsade grada koju su provodili bosanski Srbi između 1992. i 1995. godine, pojavio se prvi osumnjičenik za ubojstvo, objavila je danas agencija ANSA.
Bivši vozač kamiona
Prema informacijama do kojih se došlo u istrazi koju vodi Skupina za specijalne operacije (ROS) karabinjera, pod koordinacijom javnog tužitelja Alessandra Gobbisa u Državnom odvjetništvu u Milanu, na čijem je čelu Marcello Viola, danas je uručen poziv na ispitivanje osumnjičenom osamdesetogodišnjem bivšem vozaču kamiona iz pokrajine Pordenone.
Prema pisanju talijanskog dnevnika Il Giorno, riječ je o bivšem vozaču kamiona koji je radio za jednu metaloprerađivačku tvrtku. On je, prema sumnjama Državnog odvjetništva u Milanu koje ga je pozvalo na ispitivanje, osumnjičen da je „u supočiniteljstvu s drugim zasad nepoznatim osobama“ u okviru „tog kriminalnog plana prouzročio smrt nenaoružanih civila, među kojima žena, starijih osoba i djece, pucajući preciznim puškama s brda oko Sarajeva između 1992. i 1995. godine“. Djelo je kvalificirano kao „ubojstvo iz niskih pobuda“.
Lov na ljude u Sarajevu
Prema pisanju tog lista, on se navodno hvalio pred drugim osobama da je u tom razdoblju išao „u lov na ljude“ u Sarajevu, što proizlazi iz svjedočenja prikupljenih tijekom istrage. Na temelju iskaza unesenih u zapisnike tijekom saslušanja svjedoka, istražitelji i tužitelji identificirali su osamdesetogodišnjaka i odlučili ga upisati u registar osumnjičenih za svjesno, kontinuirano ubojstvo, odnosno za višestruke epizode, te ga pozvati na saslušanje u Državno odvjetništvo u Milanu 9. veljače.
Bivši vozač kamiona danas je primio poziv na saslušanje, a u njegovu je domu obavljena pretraga. Istražitelji ROS-a karabinjera pronašli su sedam legalno posjedovanih komada oružja: dva pištolja, jedan karabin i četiri puške.
Istraga je pokrenuta u Milanu prije nekoliko mjeseci, nakon kaznene prijave koju je podnio pisac i novinar Ezio Gavazzeni, uz pomoć odvjetnika Nicole Brigide i Guida Salvina.
Pozivanje na bivšeg agenta bosanskih sigurnosnih službi
U prijavi se Gavazzeni poziva na izjave Edina Subašića, bivšeg agenta bosanskih sigurnosnih službi, prema kojima su bosanske službe početkom 1994. godine obavijestile talijanske kolege da iz Trsta kreću „turistički strijelci“ koji sudjeluju u tim „safarijima“.
Talijanske službe su, navodno, potom „prekinule“ te „užasne safarije“, navodi ANSA.
Subašić je također tvrdio da bi mogli postojati dokumenti koji potvrđuju kontakte između bosanskih i talijanskih agenata, uključujući moguće identifikacije počinitelja.
Istraga se oslanja i na prijave bivše gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, koja je ukazala na najmanje pet osoba spomenutih ili opisanih u dokumentarnom filmu „Sarajevo Safari“ slovenskog redatelja Mirana Zupaniča iz 2022. godine.
