"Hvalio se da je išao u lov na ljude": Pojavio se prvi osumnjičeni u slučaju "Sarajevo safari"

Prema pisanju talijanskog dnevnika Il Giorno, riječ je o bivšem vozaču kamiona koji je radio za jednu metaloprerađivačku tvrtku. On je, prema sumnjama Državnog odvjetništva u Milanu koje ga je pozvalo na ispitivanje, osumnjičen da je „u supočiniteljstvu s drugim zasad nepoznatim osobama“ u okviru „tog kriminalnog plana prouzročio smrt nenaoružanih civila, među kojima žena, starijih osoba i djece, pucajući preciznim puškama s brda oko Sarajeva između 1992. i 1995. godine“. Djelo je kvalificirano kao „ubojstvo iz niskih pobuda“.