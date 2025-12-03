Europski mediji intenzivno prate slučaj "Sarajevo Safari": "Put do odgovora bit će dugotrajan i složen"

"Kako je moguće da Carla del Ponte i njezin tim – neki od njih vrlo pametni, predani i vrijedni stručnjaci – tijekom godina profesionalnog traganja za dokazima ratnih zločina nikada nisu naišli na nešto takvo? Što se tiče Aleksandra Vučića: ono što je radio devedesetih mračno je, to svi znaju, uključujući i njega samoga. Za sada radije ću se držati stvari koje je doista radio i govorio devedesetih, a koje su same po sebi dovoljno loše i sadrže zla koja prosječna osoba ne bi prikupila ni za cijeli život", poručuje Michael Martens, novinar FAZ-a.