UBIJANJE IZ ZABAVE
Europski mediji intenzivno prate slučaj "Sarajevo Safari": "Put do odgovora bit će dugotrajan i složen"
Nakon što je u Italiji pokrenuta istraga, europski mediji gotovo svakodnevno pišu o "Sarajevo Safariju" - fenomenu tzv. ratnih turista koji su, prema navodima iz kaznene prijave, tijekom opsade Sarajeva dolazili na položaje Vojske Republike Srpske i ubijali civile u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Broj pitanja iz dana u dan raste, a stručnjaci poručuju da će razotkrivanje odgovora biti izuzetno složen i dug proces.
Jednoj od najpotresnijih tema rata u BiH posebno su se posvetili novinari njemačkog govornog područja. Tjednima se u najutjecajnijim njemačkim, austrijskim i švicarskim listovima nižu tekstovi o toj temi.
"Neue Zürcher Zeitung iz Švicarske piše da se tragovi o stranim snajperistima pojavljuju još od 2007. godine, kada je jedan američki dobrovoljac pred Haaškim tribunalom govorio o snajper turistima koji su birali najranjivije mete. Autor navodi da bi to svjedočenje moglo postati ključno za istragu u Milanu", kaže Mehmed Smajić, novinar Deutsche Wellea.
Haaški sud nije ostavio dovoljno jasne temelje
Riječ je o svjedočenju američkog marinca i vatrogasca Johna Jordana.
"Jordan je više puta u Sarajevu vidio muškarce koji su mu privukli pozornost odjećom, oružjem i činjenicom da su ih vodili lokalni ljudi. Bilo je jasno da nisu vični kretanju kroz ruševine. Isto mu je, kako navodi, potvrdio i jedan suradnik s područja Mostara", piše njemački Frankfurter Sonntagszeitung.
Tekst novinarke Karen Krüger snažno je odjeknuo u regiji, no neke njezine kolege zadržavaju skepsu kad je riječ o istrazi. Smatraju da za nju Haaški sud nije ostavio dovoljno jasne temelje.
"Kako je moguće da Carla del Ponte i njezin tim – neki od njih vrlo pametni, predani i vrijedni stručnjaci – tijekom godina profesionalnog traganja za dokazima ratnih zločina nikada nisu naišli na nešto takvo? Što se tiče Aleksandra Vučića: ono što je radio devedesetih mračno je, to svi znaju, uključujući i njega samoga. Za sada radije ću se držati stvari koje je doista radio i govorio devedesetih, a koje su same po sebi dovoljno loše i sadrže zla koja prosječna osoba ne bi prikupila ni za cijeli život", poručuje Michael Martens, novinar FAZ-a.
Bivša glasnogovornica Haaškog tužiteljstva Florence Hartmann za N1 kaže da su u pojedinim slučajevima postojale indicije, ali da nikada nisu dobiveni odgovori o tome kako je fenomen bio organiziran.
Pita se jesu li takvi slučajevi bili svojstveni samo Sarajevu ili i drugim područjima poput Mostara i Srebrenice.
U takvom scenariju, dodaje, potrebno je ponuditi mnogo novih odgovora o mogućem načinu organizacije, a to neće biti moguće bez snažnog medijskog pritiska u svim državama iz kojih su snajperisti dolazili.
Ističe da će istraga biti izuzetno zahtjevna, ali da je dodatnu pozornost europskih medija privukla nakon što je hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić milanskom tužiteljstvu prijavio upravo Vučića. Slična prijava stigla je i beogradskom tužiteljstvu, i to od srbijanskog odvjetnika Čedomira Stojkovića.
"Aleksandar Vučić bio je pripadnik zloglasne jedinice Slavka Aleksića. Bez uloge te jedinice safari se nikako ne bi mogao organizirati. S druge strane, u vrijeme nastavka tzv. Sarajevo safarija Vučić je bio glavni tajnik Srpske radikalne stranke, a ta stranka organizirala je prijevoz dobrovoljaca na Pale i u Sarajevo. Vidjeli smo iskaz jednog zarobljenog pripadnika Srpske radikalne stranke koji tvrdi da su upravo u autobusima kojima su oni prevoženi iz Beograda na Pale bili i Talijani koji su krenuli na snajperski safari", kaže odvjetnik Stojković.
Više detalja u prilogu Melike Balihodžić.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare