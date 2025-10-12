Počeli lokalni izbori na Kosovu

Predstavnici Srpske liste su tijekom kampanje naglašavali da su predstojeći izbori "sudbonosni za Srbe na Kosovu i Metohiji" i da Srbi na njima "moraju pokazati jedinstvo i pružiti podršku Srpskoj listi, da olovkom smijene albanske nelegitimne gradonačelnike", a da četiri općine na sjeveru vrate u svoje ruke te potvrde pobjede u šest općina u središnjem dijelu Kosova južno od Ibra, javila je Radio-televizija Srbije.