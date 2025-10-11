Predsjednica Kosova povjerila Albinu Kurtiju sastavljanje nove vlade

Predsjednica Kosova Vjosa Osmani u subotu je, osam mjeseci nakon parlamentarnih izbora, povjerila mandat za sastavljanje nove vlade vođi pokreta Samoodređenje (Vetëvendosje) Albinu Kurtiju koju sadašnju vladu mjesecima vodi u tehničkom mandatu.
Odluka je uslijedila nakon što je dan ranije konstituirana Skupština Kosova izborom petog, posljednjeg potpredsjednika iz redova srpske manjine.
Osmani je donijela odluku slijedom službenog prijedloga Kurtijevog pokreta, koji je na izborima 9. veljače osvojio najviše mandata - 48 od ukupno 120 mjesta.
Po Ustavu Kosova, Kurti ima 15 dana da parlamentu predstavi sastav i program buduće vlade, ali analitičari u Prištini ocjenjuju da bi mogao imati poteškoća s osiguravanjem većine jer mora "namaknuti" još najmanje 13 glasova potpore da bi imao minimalnu većinu i 61 podignutu ruku za tim ministara koji predloži parlamentu.
Potpredsjednica parlamenta i zastupnica Samoodređenja Albulena Haxhiu izjavila je u petak da je stranka zainteresirana za pronalaženje koalicijskog partnera za upravljanje zemljom, javio je ranije Radio Slobodna Europa (RFE).
Prema njezinim riječima, ta stranka je otvorena za suradnju sa svim parlamentarnim strankama, te s predstavnicima nesrpskih manjina, koje imaju deset mjesta u Skupštini, a istovremeno isključila pregovore s Demokratskom strankom Kosova (PDK) i Srpskom listom (SL).
Upravo je izbor Nenada Rašića za potpredsjednika parlamenta, mimo prijedloga Srpske liste (SL) koja u kosovskoj skupštini ima devet od ustavom zajamčenih 10 mandata srpskoj zajednici, zasmetao službenom Beogradu, koji snažno podržava SL kao sestrinsku stranku vladajuće Srpske napredne stranke.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u jutrošnjem razgovoru za provladinu kabelsku televiziju Informer kazao je da Rašić "ne predstavlja nikoga" već je „potrčko Albina Kurtija“.
Demokratska partija Kosova (DPK), koja ima 24 zastupnika, poručila je ranije da "nema crvenih linija" prema bilo kojoj stranci.
Demokratski savez Kosova (LDK), koji ima 20 mjesta, i Savez za budućnost Kosova (AAK), s pet mjesta, isključili su mogućnost koalicije s Pokretom Samoodređenje, izrazivši spremnost da zajedno formiraju vladu.
S druge strane, Socijaldemokratska inicijativa (NISMA) ponudila je da sa svoja tri zastupnika može pomoći u osiguravanju potrebne većine od 61 glasa, sa Samoodređenjem i strankama nevećinskih zajednica.
Ne uspije li Kurti osigurati 61 glas, predsjednica Kosova Vjosa Osmani mora u roku od deset dana pozvati stranke na konzultacije i odrediti kandidata koji ima najveće izglede za formiranje vlade.
U slučaju da ni drugi pokušaj ne uspije, prema Ustavu, predsjednica mora raspisati nove izbore, koji se moraju održati u roku od 40 dana.
