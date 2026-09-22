SRBIJA
Počinje suđenje za ubojstvo djevojčice Danke Ilić
U Višem sudu u Negotinu 30. listopada počet će suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić 26. ožujka 2024. godine, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu.
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Na pripremnom ročištu, koje će biti zatvoreno za javnost, stranke u postupku iznijet će uvodna izlaganja, nakon čega će biti određen datum glavne rasprave, odnosno suđenja.
U istom je postupku prvotno bio optužen i Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, no sud je protiv njega obustavio postupak.
Optužnicom podignutom nakon dopune istrage Dejan Dragijević i Srđan Janković terete se za kazneno djelo teškog ubojstva u supočiniteljstvu.
Dopuna istrage provedena je po nalogu Apelacijskog suda u Nišu, nakon što je taj sud dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru. Drugi put naloženo je da odluku donese potpuno novo sudsko vijeće Višeg suda u Negotinu.
Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno
Tužiteljstvo je u optužnici predložilo da se Dragijević i Janković osude na kazne doživotnog zatvora.
Prema sumnjama navedenima u postupku, Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. ožujka u Banjskom polju kod Bora najprije su automobilom JKP-a "Vodovod", u kojem su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu, a potom je stavili u vozilo.
Sumnja se da su njezino tijelo bacili na odlagalište, a potom ga premjestili. Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno.
Radoslav Dragijević sumnjiči se da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao premjestiti tijelo djevojčice.
Dejanov rođeni brat Dalibor Dragijević preminuo je 7. travnja 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tijekom zadržavanja.
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