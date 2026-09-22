Hajdaš Dončić nazvao Plenkovića mecenom ekomafije: "SDP pokreće njegov opoziv"

Hajdaš Dončić je istaknuo i da je SDP uvijek imao za cilj da se izaberu tri suca Ustavnog suda. Najavio je da će idući tjedan Saša Đujić i Tonči Restović na konferenciji za novinare iznijeti mišljenje i analizu o svim kandidatima za tu dužnost, njihove prednosti i nedostatke, a navest će i kandidate iza kojih stoje. Ne zanimaju me njihova identitetska uvjerenja nego stručnost, dosadašnji rad i razumiju li ustavno pravo ili ne, i takva javna i detaljna analiza kandidata jedini je način vraćanja povjerenja u hrvatske institucije, poručio je.