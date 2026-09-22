Zašto Njemačka ima kancelara, a ne premijera?

Povjesničari su ponekad SRC nazivali Njemačkim Carstvom (Deutsches Reich), što je i dovelo do neslavne taksonomije Prvog (Sveto Rimsko Carstvo), Drugog (Njemačko Carstvo nakon ujedinjenja 1871.) i Trećeg Reicha (nacistička Njemačka 1933.-1945.). U sve tri državne tvorevine, kao i u interregnumu Weimarske Republike (1918. - 1933., formalno do 1945.), titula kancelara označavala je predsjednika vlade, pod kaiserom ili bez njega. Adolf Hitler imenovan je njemačkim kancelarom 30. siječnja 1933., a čak i na početku nacističke diktature njegova titula glasila je Führer und Reichskanzler.