Policajci u Ljubljani upucali muškarca!

Po dolasku policajaca osoba je oštrim predmetima aktivno napala policajce, koji su je upozoravali da prestane s napadom, no ona to nije poslušala i nastavila im prijetiti. Policajci su zato, kako bi odbili protupravni napad na svoje živote, upotrijebili vatreno oružje. Osoba je nakon upotrebe vatrenog oružja preminula na mjestu događaja, naveli su iz Policijske uprave Ljubljana.