napao ih oštrim predmetom

Policajci u Ljubljani upucali muškarca!

N1 Slovenija
05. ožu. 2026. 18:56
Jan Gregorc/N1 Slovenija

Na Fužinama u Ljubljani poslijepodne su odjeknuli pucnji. Policija je priopćila da je osoba oštrim predmetima aktivno napala policajce. Kako bi odbili protupravni napad na vlastiti život, policajci su osobu upucali.

Na Preglovom trgu na Fužinama u Ljubljani poslijepodne su odjeknuli pucnji.

Policija je priopćila da su policajci poslijepodne upućeni na hitnu intervenciju na području ljubljanskih Mosta, gdje je osoba navodno ugrožavala život prolaznika.

Po dolasku policajaca osoba je oštrim predmetima aktivno napala policajce, koji su je upozoravali da prestane s napadom, no ona to nije poslušala i nastavila im prijetiti. Policajci su zato, kako bi odbili protupravni napad na svoje živote, upotrijebili vatreno oružje. Osoba je nakon upotrebe vatrenog oružja preminula na mjestu događaja, naveli su iz Policijske uprave Ljubljana.

Jan Gregorc/N1

Iz ljubljanske policijske uprave dodali su i da će, u skladu sa standardnim postupcima, biti provedene sve potrebne aktivnosti radi provjere zakonitosti uporabe sredstava prisile te razjašnjavanja svih okolnosti događaja.

„Trenutačno na mjestu događaja provode aktivnosti kriminalisti, stoga vam zasad ne možemo dati više informacija“, dodali su.

ljubljana policija

