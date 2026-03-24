Miro Haček
Politolog iz Ljubljane: Bio je to izbor između lošeg i još goreg za slovenske glasače
Miro Haček, profesor politologije sa Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani gostovao je u N1 studiju uživo, te je s našom Ninom Kljenak komentirao najnovije parlamentarne izbore u Sloveniji.
Tumačeći izborne rezultate u Sloveniji, profesor Miro Haček naglašava kako je u Sloveniji prošla vrlo intenzivna predizborna kampanja koja je trajala više od četiri tjedna, te je kulminirala prošlog tjedna: "Vjerojatno smo svjedočili najintenzivnijoj polarizaciji u 35 godina slovenske nezavisnosti", kaže Haček.
Tumači kako je to rezuliralo dvjema stvarima: "Prvo, glavne političke snage, Slovenska demokratska stranka (SDS) i Pokret sloboda premijera Goloba, dobile su obje vrlo dobre rezultate, osobito Pokret Sloboda, ako uzmete u obzir da su prema anketama bili vrlo nisko prije mjesec, dva. Isto tako, SDS pod vodstvom Janeza Janše ostvario je najbolji rezultat u pogledu većine dobivenih glasova - povećali su broj zastupnika na 28. Pokret sloboda je dobio 29 zastupnika. Imamo 90 zastupnika u Parlamentu, dakle, gotovo obje stranke imaju gotovo 60 zastupnika".
"To je dovelo do druge stvari - sve druge stranke zapravo nisu ostvarile dobar rezultat, obje glavne stranke toliko su bile dominante, i njihov sukob u zadnjih tjedan dana je bio toliko velik, da je to zapravo isisalo kisik svima drugima, i svi su osjetili posljedice i ispaštali i sad se suočavaju s problemom nedostatka dobrih koalicijskih partnera. Zapravo je vrlo ograničen način na koji se može oformiti funkcionirajuća koalicija, i s time se sad suočavamo nakon izbora. To je jedan politički triler."
O predizbornim kampanjama
Upitan na temelju čega su dvije najveće slovenske stranke temeljile svoje kampanje, Haček ističe kako je Janša imao vrlo lak posao: "Cijeli mandat od 2020-2026. je bio jedan od najlošijih mandata Goloba, ostvarili su vrlo loše rezultate, nije to bila učinkovita vlada, bili su nekoordinirani, neučinkoviti, nedostajalo im je ideja, i to je bio temelj na kojem su kampanju vodili Janša i njegov SDS, dakle, kritizirali su to koliko je Robert Golob loše vodio vladu i kako je ostvario samo neka od svojih obećanja."
Golobova kampanja je bila prilično jednostavna, tumači Haček, Golob je trebao samo reći da da, bio je loš, da su mogli ostvariti bolje rezultate, ali neka Slovenci pogledaju što će se dogoditi ako izaberu Janšu - trebao ih je samo podsjetiti kako je Janša vodio prijašnje vlade, kaže Haček.
Bio je to izbor između lošeg i još goreg za slovenske glasače, kaže Haček: "Stvar je u tome da su Slovenci glasali i protiv Janše i protiv Goloba, zapravo su obojica nepopularni među glasačima, i sada Slovenci imaju pred sobom grozan izbor. Ako me pitate zašto nisu izabrali nekog drugog, razlog je to što se tijekom zadnjeg tjedna kampanje događalo to da je došlo do ključanja političkih emocija, korištene su vrlo teške riječi poput 'veleizdaje', gdje je Golob optužio Janšu za veleizdaju protiv Slovenije, navodno je postojao neki plan, tu su bile snimke Roberta Goloba, i to je Golob pokušao predstaviti kao jednu zavjeru iza koje stoji Janša, a opet, Janša je to predstavljao kao nešto protiv Goloba vezano uz Izrael."
"Slušali smo neke stvari koje nisu bile relevantne za politička pitanja i reforme u ovoj zemlji, zapravo smo slušali o tome tko je počinio veleizdaju. Sve je bilo veoma osobno, čak su govorili tko je dobar, tko je zao, bilo je to poput nekakve bajke, dakle, imate jednog velikog negativca, jednog pozitivca, bilo je to poprilično zanimljivo promatrati, dovelo je to i do nekontroliranog deranja na posljednjoj debati, na najvećoj komercijalnoj televiziji, gdje su obojica 15 minuta vikali u kameru i derali se. Bilo je to jako teško gledati."
O glasačima
"Biračko tijelo se pomaknulo udesno. Bivša lijeva koalicija za sad ima 40 zastupnika, izgubili su 13 zastupnika, a desna koalicija je dobila 13 novih zastupnika. Isto tako, Janša i SDS su dobili najviše glasova u povijesti, i do ovog trenutka vjerovalo se da uz vrlo veliki odaziv birača (70%), da to nije moguće. Vjerovalo se da kad dobijemo više od 55% ili 60% izlaznosti da neće biti zapravo šanse za desne stranke, jer se smatralo da je biračko tijelo većinom lijevo. Međutim, to se sada promijenilo jer su Janez Janša i SDS dobili puno glasova među mladom populacijom, dakle, tu imamo vrlo dobre rezultate, a Golob je dobio glasove većinom među umirovljenicima."
Jačanje desnice u Sloveniji
"Tijekom ovih izbora dogodilo se da su u parlament ušle dvije nove stranke - jedna je umjereno desna, a druga stranka je Resnica, stranka koja je osnovana tijekom covid pandemije. Njihov se program u početku temeljio na teorijama zavjere, nisu vjerovali da postoji virus, bili su antivakseri, to je jedna antisistemska stranka, isto tako imaju vrlo strogu antiimigrantsku politiku koja je puno stroža od bilo koje druge stranke u Sloveniji. U smislu programa, oni su ekstremno desna stranka. Nazivaju sebe suverenistima, dakle, nešto kao Viktor Orban u Mađarskoj. Oni su suzdržani prema EU-u, protiv su Ukrajine i proruski nastrojeni."
