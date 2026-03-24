Politolog iz Ljubljane: Bio je to izbor između lošeg i još goreg za slovenske glasače

Bio je to izbor između lošeg i još goreg za slovenske glasače, kaže Haček: "Stvar je u tome da su Slovenci glasali i protiv Janše i protiv Goloba, zapravo su obojica nepopularni među glasačima, i sada Slovenci imaju pred sobom grozan izbor. Ako me pitate zašto nisu izabrali nekog drugog, razlog je to što se tijekom zadnjeg tjedna kampanje događalo to da je došlo do ključanja političkih emocija, korištene su vrlo teške riječi poput 'veleizdaje', gdje je Golob optužio Janšu za veleizdaju protiv Slovenije, navodno je postojao neki plan, tu su bile snimke Roberta Goloba, i to je Golob pokušao predstaviti kao jednu zavjeru iza koje stoji Janša, a opet, Janša je to predstavljao kao nešto protiv Goloba vezano uz Izrael."