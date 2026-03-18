Vlada potvrdila: Izraelski špijuni su boravili u Sloveniji uoči izbora

AFP / JURE MAKOVEC

Slovenska vlada potvrdila je u srijedu boravak predstavnika izraelske obavještajne tvrtke Black Cube u Sloveniji, nakon anonimne objave tajnih snimki koje su destabilizirale kampanju za parlamentarne izbore koji se održavaju u nedjelju.

Podijeli

Oglas

"Predstavnici tvrtke Black Cube boravili su u Sloveniji četiri puta u posljednjih šest mjeseci", potvrdio je u priopćenju državni tajnik za nacionalnu sigurnost Vojko Volk, navodeći da se informacija temelji na izvješću obavještajnih službi.

U prosincu prošle godine "te su se osobe dulje zadržale u Trstenjakovoj ulici u Ljubljani", dodao je.

U toj se ulici nalazi sjedište stranke SDS bivšeg premijera Janeza Janše.

"Cilj tih aktivnosti je politička diskreditacija, što može predstavljati ozbiljnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i utjecati na demokratske izborne procese", istaknuo je Volk.

Ured premijera u odlasku Roberta Goloba najavio je raniji odlazak u Bruxelles, prvotno planiran za četvrtak, "zbog ozbiljnosti" ovih informacija.

"On će razgovarati s ključnim europskim političkim partnerima o zaštiti demokratskih procesa u Sloveniji", priopćeno je iz njegova ureda.

Slovenija je članica Europske unije i NATO-a.

SDS bivšeg konzervativnog premijera Janeza Janše u blagom je vodstvu u anketama ispred vladajućih liberala premijera Roberta Goloba uoči izbora 22. ožujka.

Jedna nevladina organizacija, novinar i dva istraživača prstom su uprli u Janšu, koji se, prema njihovim tvrdnjama, osobno sastao s predstavnicima Black Cubea.

Demantirajući da poznaje izraelsku tvrtku, kandidat je na društvenoj mreži X ocijenio da je Volkova izjava "očita zlouporaba državnih institucija s ciljem prikrivanja korupcije nezamislivih razmjera".

Za petak su najavljeni prosvjedi protiv te afere.