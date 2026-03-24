Hrvatska policija se oglasila o privođenju gradonačelnika Banje Luke na granici

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković priveden je na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH jer je odbio pregled osobne prtljage, potvrdili su u utorak iz hrvatske policije dok je banjolučki gradonačelnik ustvrdio kako je on izložen sustavnom zlostavljanju pri prelasku granice.

Iz hrvatske su policije pojasnili kako je Stanivuković priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška nakon što je odbio pregled prtljage što je prekršaj iz Zakona o nadzoru državne granice.

Na granicu je, kako navode, došao u ponedjeljak iza 22 sata, a s obzirom da je odbio pregled prtljage priveden je na prekršajni postupak te je pušten noćas oko 2 sata.

Sam Stanivuković je u objavi na društvenim mrežama potvrdio privođenje uz obrazloženje kako nije želio dopustiti hrvatskoj policiji da ga "četrnaesti put pritvore, pretraže, uzmu privatne stvari i da ih njihovi psi pomagači onjuše".

Ustvrdio je kako je to "pitanje stava prema Srbima".

Stanivukovićevi suradnici u utorak su pred Generalnim konzlatom Hrvatske zbog svega sazvali konferenciji za novinare.

"Izražavamo prosvjed zbog permanentnih zadržavanja gradonačelnika Stanivukovića", kazao je Dragan Milanović, zastupnik Stanoivukovićeve Partije demokratskog progresa (PDP) u skupštini Banje Luke uz tvrdnju kako je odnos prema Stanovukoviću zapravo kršenje Europske konvencije o ljuskim pravima koja jamči slobodu kretanja.

Hrvatsku je policiju optužio da Stanivukovića "nehumano maltretira" pa je pozvao sve dužnosnike u RS i tijelima vlasti na razini BiH da zbog toga prosvjeduju kod hrvatskih vlasti.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je kako će od entitetskog ministra unutarnjih poslova tražiti da kod MUP-a Hrvatske provjeri sve informacije o privođenju Stanivukovića.

"On je građanin RS i interesira nas konkretan razlog njegova zadržavanja", napisao je Minić u objavi na mreži X.