Slovenski premijer Robert Golob pozvao je predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen da istraži optužbe kako je izraelska špijunska tvrtka Black Cube utjecala na izbornu kampanju u zemlji.
"Takvo uplitanje strane privatne tvrtke predstavlja jasnu hibridnu prijetnju Europskoj uniji i njezinim državama članicama, koja negativno utječe ili potencijalno ugrožava naše zajedničke vrijednosti, procedure i političke procese", napisao je u pismu Golob, ekskluzivno doznaje Politico.
"Zabrinjava što se takav obrazac koordiniranog obmanjujućeg ponašanja stranog nedržavnog aktera ponovno pojavio samo nekoliko dana prije parlamentarnih izbora, čime se stvaraju sustavni rizici za demokratske procese u Sloveniji", dodao je.
Slovenija u nedjelju izlazi na izbore na kojima se sučeljava liberalni Golob i desni populist Janez Janša, koji prema Politicovu agregatu anketa trenutačno ima blagu prednost.
Procurjele audio i video snimke, objavljene ranije ovog mjeseca i očito osmišljene kako bi povezale Golobovu vladu s korupcijom, prikazuju istaknute slovenske osobe koje navodno raspravljaju o nezakonitom lobiranju i zlouporabi državnih sredstava.
Slovenske vlasti ovog su tjedna objavile da su četiri operativca Black Cubea, privatne obavještajne tvrtke koju su osnovali bivši pripadnici izraelskih obrambenih snaga, boravila u zemlji i provodila "ilegalni nadzor" i "prisluškivanje".
Predstavnici Black Cubea nisu odmah odgovorili na upit za komentar.
U pismu Golob podsjeća na ranije operacije koje je Black Cube provodio, uključujući u Rumunjskoj i Mađarskoj tijekom proteklog desetljeća, kako bi ukazao na kontinuitet njihova djelovanja.
"S obzirom na kontinuirane, sustavne operacije koje provodi Black Cube, kao i nedavno prijavljene aktivnosti, one predstavljaju izravan izazov novouspostavljenom Europskom štitu demokracije", naveo je Golob. "Kako je Europski centar za demokratsku otpornost započeo operativni rad u veljači 2026., ovaj slučaj predstavlja ključan test njegova mandata zaštite država članica od stranog upletanja."
"Pozivam Komisiju da istraži ove navode i uputi slučaj Europskom centru za demokratsku otpornost radi hitne procjene prijetnje", dodao je.
Europski štit demokracije inicijativa je EU-a usmjerena na zaštitu država članica od stranog upletanja i hibridnih prijetnji, jačanjem nadzora, koordinacije i brzog odgovora na dezinformacije i prikrivene operacije utjecaja.
