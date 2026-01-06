Poplave u Hercegovini: Izlile se rijeke, aktivirala klizišta. Strahuje se od novih padalina

Agencija za vodno područje Jadranskog mora izvijestila je da se bilježi rast vodostaja svih rijeka, a redovna obrana od poplava proglašena je na rijekama Neretvi, Trebižatu, Buni i Radobolji. Zabilježena su i lokalna izlijevanja vodotoka, kao i pojave bujičnih i urbanih poplava. Nekoliko je naselja i obiteljskih kuća poplavljeno.